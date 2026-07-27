Mulher desaparece em região de queda d’água de 45 metros no Paraná

Uma equipe de 30 pessoas, entre bombeiros e voluntários, faz buscas no Salto das Orquídeas, área rural de Sapopema, interior do Paraná, após uma mulher desaparecer na região no sábado (25). A operação de buscas se divide em duas frentes pelo leito do rio – uma subindo o curso d’água e outra descendo.

O local é formado por rio, corredeiras, cachoeiras e saltos, sendo uma das quedas com aproximadamente 45 metros de altura. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas mulheres acompanhavam um guia e um grupo de turistas em um passeio pela região. Em um determinado trecho, elas decidiram prosseguir por conta própria, em direção ao mirante, de acordo com um áudio registrado no celular de uma delas.

Para realizar o final da trilha, era necessário atravessar uma área de corredeira que contava com uma corda de apoio. Segundo o relato de uma das vítimas aos bombeiros, a correnteza estava muito forte e mulher que está desaparecida acabou escorregando. Durante a queda, a amiga tentou ajudá-la, mas também caiu na cachoeira. A partir desse momento, as duas perderam contato visual e verbal.

A vítima que sobreviveu conseguiu alcançar a margem, subir pelas escadas no local e permanecer na região durante a noite. Ela foi encontrada por volta das 9 horas de domingo por um guia turístico. Com a ajuda dele, a mulher retornou ao ponto onde havia escorregado, que naquele momento apresentava menor volume de água, e seguiu até a base comercial do Salto das Orquídeas.

A mulher recebeu atendimento e foi encaminhada ao hospital de Cornélio Procópio. A segunda vítima ainda não foi localizada. As buscas dos bombeiros seguem pelo poço da cachoeira, pela calha do rio, margens e áreas de difícil acesso.

Para ajudar na localização, dois drones fazem a varredura da área, sendo um operado por uma equipe de Londrina e outro por uma equipe de Telêmaco Borba. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros também auxilia nas buscas. Um Posto de Comando foi instalado nas proximidades para coordenar os recursos e as ações da operação. Também foram mobilizados reforços especializados, incluindo equipe com cão de busca.