Neste fim de semana estreia no Festival de Curitiba o espetáculo premiado “O Jogo”. As apresentações fazem parte da Mostra Fringe e acontecem entre os dias 31 de março, 01 e 02 de abril, às 19h no Teatro Enio Carvalho (TEC), no Espaço Cultural FALEC.

Sobre o espetáculo

Em “O Jogo”, a autora venezuelana Mariela Romero apresenta uma fábula sobre amor e dependência.

Na trama, duas mulheres, vividas pelas atrizes Geovana Metzger e Milah Coutinho, criam jogos de submissão e crueldade, enquanto esperam por um homem misterioso que as domina. O jogo não é apenas um jogo, mas uma maneira precisa, ainda que estranha, de sobreviver.

Um espetáculo essencialmente feminino que discute relações abusivas e o “lugar” da mulher na sociedade.

A peça é vencedora de inúmeros prêmios internacionais e montada em diversos países.

Foto: Divulgação/Letícia Raquel

Sinopse

Enquanto esperam por um homem que as domina, duas mulheres criam jogos de submissão e poder. Quanto melhor o adversário, melhor o desafio e maior o sabor da vitória. Um jogo cênico envolvente no qual violência, sexo e poesia estão presentes em uma mistura de emoções.

Serviço

“O Jogo”

Onde: Teatro Enio Carvalho, Rua. Mateus Leme, 990 – Centro Cívico

Quando: 31 de março, 01 e 02 de abril, às 19h

Classificação: 16 anos

Valores: Os ingressos custam a partir de R$ 15

Ingressos: Site oficial do festival e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L3), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

