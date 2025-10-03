Festival de churrasco movimenta shopping de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo domingo (05/10), a Mercadoteca, localizada no Shopping Crystal, será novamente palco de um espaço dedicado à boa gastronomia com a realização de mais uma edição do Deck on Fire. O evento traz para o comando da festa o mestre parrillero Carlos Fogo, especialista em fogo de chão. O festival de churrasco terá costela defumada e costela fogo de chão.

A proposta é unir sabores, música e descontração em um espaço que valoriza a experiência coletiva. Para esta edição, além do cardápio de carnes e acompanhamentos, o público poderá aproveitar a atmosfera única do deck da Mercadoteca, que combina vista privilegiada da cidade e clima acolhedor ao som da banda Vanila Música, trazendo o melhor do pop e rock.

Segundo Carlos Fogo, a ideia é tornar o churrasco uma celebração acessível e especial. “O churrasco é um ritual de encontro. Queremos que cada pessoa que venha ao Deck on Fire sinta a energia de compartilhar uma boa costela e viva um momento de convivência e descontração. No Crystal, conseguimos criar essa conexão em um espaço que valoriza tanto a experiência gastronômica quanto o lazer em família”, destaca.

Outro diferencial desta edição é o benefício para quem se planeja com antecedência: a compra de ingressos no GAS FOOD garante ao visitante um chopp de cortesia para acompanhar o almoço.

O Deck on Fire acontece a partir do meio-dia e segue pela tarde, oferecendo uma oportunidade para quem busca aliar gastronomia de qualidade, descontração e entretenimento em um só lugar.

Quem não gosta de Costela, poderá aproveitar entre as opções que a Mercadoteca Batel oferece, como o Jack Bulls, com carnes nobres argentinas, hambúrgueres e sanduíches do Gas American Food, o italiano Trovatta, comida de buteco, os asiáticos Ken Li e Kukan, as tortas da Flavours, Don Kebab, sorvetes de A Formiga, as cervejas artesanais da Way Beer, os drinks da AstroLAB e os vinhos do Rosso Bianco.

O Deck On-Fire vai das 12h às 16h na Mercadoteca Batel (Piso L3) | Shopping Crystal. Rua Comendador Araújo, 731 – Batel.