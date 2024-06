Festival de Churrasco em bar de Curitiba terá 8 mestres churrasqueiros

No próximo dia 6 de julho, em Curitiba, o Atma House realiza seu 1º Festival de Churrasco, com 5 horas de open food e oito mestres churrasqueiros convidados. O evento será Av. Iguaçu, 2547, bairro Água Verde, e contará com outras atrações para quem comprar o convite.

Entre os convidados já confirmados estão o cuteleiro Milton Rodrigues, o Miltão das Facas, além dos chefs Marcos Oliveira, Rafael Ragulo, Calixto, Raphael Rufato, Carlos Fogo, Eduardo EJS, Chefe Patrique e Chefre Braia. Outros especialistas em carnes assadas vão participar como convidados nas oito estações gastronômicas. Para beber, muita cerveja e drinks especiais.

“Prepare-se para um dia de sabor inesquecível. Será um evento imperdível para os amantes de churrasco e boa cerveja. Imagine só: 8 chefs trazendo suas melhores receitas para 8 estações de comida espalhadas pelo bar. Prove um pouco de tudo, com 5 horas de open food”, diz o comunicado da organização.

Os convites antecipados podem ser adquiridos neste link ao preço de R$ 143. Mais informações pelo telefone (41) 9 9867-6654.

