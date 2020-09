Segue até o próximo dia 14 de outubro o Festival da Parmegiana na Cantina do Délio, em Curitiba. Um dos restaurantes italianos mais tradicionais da cidade, comandado pelo chef Délio Canabrava, preparou cinco versões de um dos seu pratos mais clássicos. Os pratos, com preços promocionais, são vendidos por intermédio do aplicativo próprio do restaurante, que tem 15% de desconto para o primeiro pedido.

O parmegiana terá versões com mignon (a mais pedida), mas também com frango, tilápia, carne de porco e beringela, numa exclusiva versão vegetariana (aliás, a versão com beringela é considerada a parmegiana original italiana). O preço dos pratos varia de R$ 49 a 119. As carnes à milanesa vêm acompanhadas de talharim na manteiga de sálvia e podem servir uma ou duas pessoas.

Os interessados terão três opções de aproveitar o festival: pedir pelo aplicativo de delivery próprio, com direito a desconto de 15% no primeiro pedido e 10% nos demais. O aplicativo pode baixado pelo site, que pode ser acessado através do site oficial da Cantina. A segunda opção é retirar no balcão, mediante pedido antecipado pelo telefone (41) 3078-0010 ou no próprio aplicativo e a terceira alternativa é consumir no restaurante – localizado na Rua Itupava, 1094.

Preparo artesanal

O chef Délio Canabrava explica que o prato é preparado no restaurante de forma caseira, como uma autêntica cantina italiana deve ser. “Por semana, produzimos cerca de 200 quilos desse molho. Basicamente, assamos os tomates rasteiros com alho e manjericão e depois batemos no liquidificador. Isso garante um molho mais adocicado e menos ácido. Já o talharim é produzido diariamente em nossa cozinha e utiliza apenas farinha de trigo, de sêmola e ovos caipiras orgânicos”, orgulha-se.

>>> Saiba mais no site da Cantina