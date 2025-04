Festival Coolritiba tem pré-evento na Ópera de Arame; veja programação completa

O Festival Coolritiba de 2025 acontece no dia 17 de maio e, neste ano, com atrações distribuídas entre a Pedreira Paulo Leminski e a Ópera de Arame, em Curitiba. O line-up reúne nomes da música brasileira, como Caetano Veloso, Matuê, Liniker, João Gomes e Fresno.

Os ingressos estão disponíveis em três modalidades: pista (acesso a todos os palcos e áreas públicas), camarote ClearCorrect (área exclusiva com piso elevado e parcialmente coberto) e Cool Experience (espaço elevado, coberto e com serviço de Open Bar).

As vendas são feitas online, pelo site oficial da bilheteria, e presencialmente em dois pontos físicos: no piso L4 do Shopping Mueller e na loja localizada na própria Pedreira Paulo Leminski. Os valores do quarto lote iniciam em R$ 300.

Programação do Coolritiba 2025 na Ópera de Arame

Uma das novidades da 7ª edição do Coolritiba é o evento pré-festival Arte Cool, que será realizado nos dias 14 e 15 de maio, na Ópera de Arame. Com o tema “Ressignificar o urbano. Transformar o comum”, a programação conta com exposições de arte e de grafite e performances urbanas. As atrações musicais confirmadas são Duquesa, Rodrigo Alarcon, Mariana Nolasco e A Banda Mais Bonita da Cidade.

O início da programação está marcado para às 18h, em ambos os dias. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos pelo DiskIngressos ou nas bilheterias físicas do Shopping Mueller, Teatro Fernanda Montenegro, Teatro Positivo e Família Pavê Confeitaria Artesanal.

Line-up do Festival na Pedreira

No dia do festival, 17 de maio, os portões da Pedreira Paulo Leminski abrem às 11h. O palco principal receberá artistas locais e nacionais. O line-up é composto por Caetano Veloso, Liniker, Matuê, João Gomes, Fresno, Maneva, BK’, Os Garotin, Jovem Dionísio, Yago Oproprio, 5 a Seco, Terno Rei, Mariana Aydar, Rubia Divino, Dow Raiz, Bidesão, Crizin da Z.O., Terraplana, Klüber e Tangerim.