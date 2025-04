Confeiteira de Curitiba compete no concurso do Mais Você com bolo incrível

Curitiba tem uma profissional da confeitaria participando de um concurso do programa Mais Você, da Rede Globo, que vai escolher o confeiteiro que irá fazer o bolo de aniversário dos 60 anos da Rede Globo, que será comemorado no próximo dia 26. A curitibana Marjorie Cassilha está na competição com um saboroso (e lindo) bolo de morango com chocolate branco e limão siciliano.

Ela contou que entrou no concurso após influência da família. Marjorie largou a faculdade de odontologia para se dedicar à confeitaria. “Por influência da minha família acabei iniciando Odontologia, que é a formação da minha mãe, mas eu acabei sendo uma rebelde que não finalizou o curso. Fui correndo para a área de confeitaria”, disse ela em um depoimento no programa Mais Você desta quinta-feira (17).

Ela conta que começou na arte de fazer bolos quando fez um bolo especial para o aniversário do pai e postou na rede social. Logo depois várias pessoas se interessaram e o negócio começou. “Me dei conta que estava no caminho certo quando famosos começaram a me procurar. A Regina Casé me ligou para fazer o bolo do filho dela, a produção do Marcos Mion, a Bruna Marquezine e vários outros”, contou a confeiteira de mão cheia.

Marjorie foi sorteada com o tema Dramaturgia, que caiu com o uma luva para ela. “Quanto eu fui sorteada com o tema dramaturgia, não podia ter ficado mais feliz, pois tem relação direta com minha vida”, confessou a confeiteira que está no concurso com um bolo de morango com chocolate branco e limão siciliano.

Marjorie apresenta o bolo especial para a apresentadora Ana Maria Braga. Foto: Reprodução/TV Globo.

O concurso do Mais Você

Na dinâmica, nove competidores, de diferentes regiões do Brasil, participam do desafio. As eliminatórias acontecem nos dias 15, 17 e 22 de abril, com três participantes por dia — dos quais apenas um a cada eliminatória avançará para a grande final. No dia 25 de abril, os três finalistas disputam o título e terão seu bolo escolhido para celebrar o aniversário da TV Globo.

A competição será julgada pelo renomado confeiteiro Flavio Federico, que contará, a cada episódio, com dois jurados convidados: um indicado por ele e outro integrante do elenco da TV Globo.

