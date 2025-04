Show “Baile do Nêgo Véio”, de Alexandre Pires, em Curitiba, muda de local

Pensando no maior conforto do público e em tornar a despedida do Baile do Nêgo Véio ainda mais especial, o evento — que antes aconteceria no estacionamento da Ligga Arena — agora será realizado dentro do estádio. O show de Alexandre Pires acontece no dia 17 de maio, sábado, a partir das 15h, em estrutura montada no gramado da Arena.

Os ingressos estão à venda, pelo Disk Ingressos, a partir de R$ 100. Os bilhetes já adquiridos continuam valendo normalmente. O show na capital paranaense é uma realização RW7 Production & Entertainment.

O cantor traz uma mistura de ritmos com os sucessos do Só Pra Contrariar e os maiores hits dos anos 90. Músicas como “O Canto da Cidade”, de Daniela Mercury, “Liberar Geral”, do Terra Samba, “Cheia de Mania”, do Raça Negra, “Domingo”, do Só Pra Contrariar, estão no repertório. Ao todo, são três horas de show para o público se despedir do projeto O Baile do Nêgo Véio com estilo.

A Ligga Arena fica na Rua Buenos Aires, 1260 – Água Verde. A abertura dos portões será as 15h e o show começa às 18h. Os ingressos variam de R$ 100 a R$ 3.000 de acordo com o setor e modalidade escolhidos. A classificação é de 16 anos.