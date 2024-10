Festival Bom Gourmet Curitiba vai até domingo (27)

Boa notícia para quem ainda não aproveitou o 20º Festival Bom Gourmet Curitiba — ou quer aproveitar mais: ainda dá tempo de se deliciar com os menus do principal evento gastronômico da capital até domingo, 27 de outubro.

Com opções que agradam todos os gostos e tornam ainda mais especiais quaisquer ocasiões, 73 restaurantes oferecem menus exclusivos em três passos — entrada, prato principal e sobremesa — a preços fixos: R$ 69,90, R$ 89,90 e R$ 109,90. Todos os cardápios estão disponíveis no aplicativo do Festival (Android | iOS) — e eles podem ser explorados por tipos de pratos (carne, peixes, massas etc), refeição (almoço ou jantar), restrições alimentares e outros filtros.

Os menus também podem ser conferidos no site do Festival Bom Gourmet.

Junte&Troque

Os almoços e jantares do Festival também podem render uma “sobremesa extra” aos participantes. É que o evento mais uma vez conta com a campanha Junte&Troque, em que o consumo é revertido em pontos, e os pontos, em brinde — uma deliciosa bola de sorvete d’A Formiga, que pode vir acompanhada de calda de caramelo ou chocolate, ou extra de marshmallow ou chantilly.

Cada R$ 1 gasto com menus do Festival vale um ponto. A cada 300 pontos, o consumidor pode ir até a loja da sorveteria no Água Verde (Av. Iguaçu, 2011 – Água Verde; às segundas, das 13h às 19h, e de terça a domingo, das 10h às 19h) e trocar pelo seu brinde. Para isso, basta pedir a nota fiscal nos restaurantes participantes e registrá-las no aplicativo do Festival.