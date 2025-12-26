Festas de Réveillon se espalham pelo Paraná e começam neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná se prepara para um Réveillon movimentado, com programações que começam neste sábado (27/12) e se estendem até os primeiros dias de 2026. De norte a sul, acontecerão diferentes celebrações no estado.

Em Maringá, por exemplo, a festa começa no dia 27 e termina na madrugada do primeiro dia do ano. Já Antonina, no Litoral, estende ainda mais a comemoração, mantendo atividades até 3 de janeiro.

Municípios como Altamira do Paraná, Icaraíma e Grandes Rios também se antecipam, iniciando as festividades antes da virada, o que amplia o período para receber visitantes. A lista é extensa e inclui ainda Douradina, Tapira, Pitangueiras, Paranavaí, Diamante do Norte, São Pedro do Paraná, Virmond, Espigão Alto do Iguaçu, Itaguajé, Bom Sucesso, Rio Bom, São Sebastião da Amoreira, Guaraci e Cruzeiro do Iguaçu, entre outros.

Em todas essas localidades, a programação promete shows, apresentações culturais, queima de fogos, contagem regressiva e diversas ações voltadas para reunir famílias nos espaços públicos.

A distribuição de festas por diferentes regiões do Estado reforça a estratégia de descentralização do turismo e fortalece o calendário em municípios que costumam receber visitantes durante o verão. “A presença de eventos simultâneos em vários territórios também contribui para reduzir deslocamentos longos e estimular o consumo local, beneficiando comércio, gastronomia e hospedagens” afirma o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos.

Turismo no Paraná

A Setu projeta grande movimento de pessoas especialmente no Noroeste, no Vale do Ivaí, no Litoral e na Região Metropolitana de Maringá, áreas que concentram a maior parte das programações. A combinação entre férias escolares, festas públicas e a chegada do verão deve contribuir para um fluxo maior de visitantes.