Café Curaçao divulga programação de shows nacionais para o Verão 2026

O Café Curaçao, em Guaratuba, no litoral do Paraná, divulga a programação dos shows do Verão 2026. Para quem busca aproveitar a temporada de verão, o espaço na Rua Brejatuba, 500, promete noites com muita música.

A temporada 2026 inicia neste sábado (27/12), quando Armandinho, Voraz e Djambi sobem ao palco para a primeira noite de apresentações. O ritmo segue quente dois dias depois, em 29 de dezembro, com a dupla Hugo & Guilherme.

Para a despedida de 2025, no dia 30 de dezembro, o pagode toma conta do Café Curaçao com Turma do Pagode e Kamisa10.

Para iniciar bem o ano, o espaço recebe a terceira edição do Reggae Day Festival no primeiro dia de 2026, trazendo as boas vibrações do reggae praieiro com as bandas Maskavo, Chimarruts e Dazaranha.

Os ingressos para os shows já estão disponíveis, com valores a partir de R$ 60 (meia-entrada), mais taxa administrativa, variando conforme o setor escolhido.

Programação Verão 2026 – Café Curaçao

ARMANDINHO +VORAZ + DJAMBI (27/12, sábado):

No dia 27 de dezembro (sábado), Armandinho, Banda Voraz e Djambi chegam trazendo a mistura temperada de reggae, pop e MPB. As apresentações acontecem no Café Curaçao (R: Brejatuba, 500), a partir das 21h30.

HUGO & GUILHERME (29 de dezembro, segunda)

Há nove anos na estrada, Hugo & Guilherme desembarcam em Guaratuba no dia 29 de dezembro (segunda), a partir das 21h30. Para completar, Richard Teixeira está escalado para abrir a noite de shows.

TURMA DO PAGODE + KAMISA 10 (30 de dezembro, terça)

Com mais de 20 anos de trajetória, a Turma do Pagode se apresenta no dia 30 de dezembro (terça) no Café Curação (R: Brejatuba,500), a partir das 23 horas. Quem completa a festa é o trio Kamisa 10.

REGGAE DAY FESTIVAL (03 de janeiro, sábado)

Já imaginou juntar Maskavo, Chimarruts e Dazaranha? Essa vai ser a energia da terceira edição do Reggae Day Festival, uma celebração que promete resgatar a vibe dos grandes festivais do gênero nos anos 90. Os shows acontecem no dia 03 de janeiro no Café Curaçao (R: Brejatuba,500), a partir das 21h30.

Serviço – Verão 2026 – Café Curaçao Guaratuba

Quando: de 27 de dezembro de 2025 a 03 de janeiro de 2026

Local: Café Curaçao (R: Brejatuba, 500)

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS:

MEIA-ENTRADA – válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue, pessoas com deficiência (PcD) e portadores de câncer.
Ingresso social: doadores de 1kg de alimento ganham 50% de desconto na compra de até dois ingressos.

Vendas Online: www.blueticket.com.br

Vendas físicas: na bilheteria oficial do Café Curaçao, de segunda a domingo, das 10 às 21h.

na bilheteria oficial do Café Curaçao, de segunda a domingo, das 10 às 21h. Classificação indicativa: jovens de 16 a 18 anos podem acessar o evento com responsável maior de 18 anos. Jovens de 14 a 16 anos podem acessar o evento com responsável legal. Jovens abaixo de 14 anos só acessam o evento com os pais.