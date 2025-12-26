Oficina de Música ocupa novos espaços no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba, que acontece de 7 a 18 de janeiro, traz novidades em sua programação ao ocupar novos espaços no Centro da cidade. A Praça Osório, recém-utilizada para as feiras de Natal, se transforma em palco para shows musicais, enquanto a Catedral Basílica e a Igreja da Ordem também recebem apresentações.

Na Igreja da Ordem, joia arquitetônica do século 18 no centro histórico, acontecerão concertos gratuitos de música antiga. No dia 11, às 12h, o Quarteto Calêndula apresenta um programa voltado ao século de ouro da música espanhola. Já no dia 18, no mesmo horário, o Ilex Ensemble traz o concerto “Ecos do Império: Música para celebrar os 200 anos de Dom Pedro II”.

A Catedral Basílica sediará, no dia 16, uma apresentação especial da Camerata Antiqua de Curitiba. O grupo apresentará gratuitamente o repertório “Sacrum Brasiliae – Música na Corte de D. João VI”, que será levado a Roma no final de janeiro para as comemorações do bicentenário das relações entre Brasil e Vaticano.

Na Praça Osório, a partir do dia 15, shows de música popular brasileira animarão as tardes. A programação inclui apresentações da Big Belas Band, Cida Airam, Choro Cruzado, Caipira Jazz, alunos da Oficina de Música e a orquestra de violões Kilânio. No dia 18, último dia do evento, as atividades se integram ao Domingo no Centro, com apresentações do grupo Tupi Pererê, Viola Quebrada, Awallonia e Bananeira Brass Band.

A 43ª Oficina de Música de Curitiba é realizada pelo Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba, contando com diversos apoiadores e patrocinadores. O evento é gratuito e aberto ao público, promovendo a diversidade musical e ocupando espaços históricos e culturais da cidade.