Aprenda a usar o sal grosso para banho de limpeza espiritual

Tribuna do Paraná
- Atualizado: 26/12/25 14h06
Os banhos de limpeza com sal grosso restauram as energias positivas (Imagem: images72 | Shutterstock)
O sal grosso, além da utilidade na culinária, é uma ótima ferramenta para realizar limpeza espiritual e pode trazer benefícios surpreendentes para quem o usa, pois possui propriedades purificadoras, energizantes e protetoras.

Todavia, é necessário utilizá-lo da forma correta para não perder também as energias positivas, como explica a consultora esotérica do Astrocentro, Yara Vieira. “Além de eliminar as energias negativas, ele também elimina as energias positivas. Então, para aproveitar as propriedades desse banho é preciso finalizar com outro banho”, afirma.

O banho de sal grosso é um dos mais famosos quando se trata de afastar o mau-olhado, a inveja e as energias negativas. “Todos os dias, ao atravessarmos uma variedade de ambientes e interagimos com diversas pessoas, é provável que nos deparemos com energias negativas. Algumas dessas pessoas podem nos invejar, enquanto outras podem lançar-nos mau-olhado. Consequentemente, nosso organismo absorve essas energias negativas, resultando em sensações de cansaço, desânimo e até mesmo dores físicas”, diz a especialista.

Poder dos banhos de limpeza espiritual

Para melhorar a disposição, revitalizar a vontade de viver e elevar a autoestima, recomenda-se o banho de sal grosso, conhecido por ser poderoso para descarrego. E, para sentir seus efeitos imediatos, proporcionando um alívio interior logo após sua realização, a orientação da consultora esotérica do Astrocentro é misturar outras ervas na água para um segundo banho.

“As ervas mais eficientes para este objetivo são: romã, eucalipto, alecrim, camomila, manjericão e alfazema. As melhores combinações se dão pelo romã, eucalipto e alecrim ou camomila, manjericão e alfazema”, garante. 

Ainda segundo Yara Vieira, para abrir caminhos, atrair prosperidade e harmonia, é indicado o banho de manjericão, enquanto para uma semana mais alegre, animada e cheia de ação, recomenda-se o banho de alecrim. “Combinando o banho de sal grosso com o banho energético, a limpeza energética e a disposição serão garantidas”, afirma.

Em uma travessa, cumbucas com sal grosso, ao lado de uma flor e velas na beira de uma banheira
O banho de sal grosso limpa as energias negativas e traz proteção (Imagem: Olena Ivanova | Shutterstock)

Como preparar um banho de sal grosso?

Para preparar corretamente o banho de sal grosso, ferva dois litros de água. Em seguida, despeje a água quente em uma vasilha e dissolva sete colheres de sopa de sal grosso. Em seguida, leve a vasilha para o banheiro. Tome o seu banho de higiene pessoal normalmente. Depois, pegue a vasilha com a mistura de água e sal grosso, que já deve estar morna, e jogue em seu corpo, do pescoço para baixo. Enquanto despeja, mentalize apenas coisas boas. Visualize todas as impurezas indo embora.

Limpando o ambiente com o sal grosso

Agora, se a ideia é fazer uma limpeza no ambiente, a consultora esotérica do Astrocentro esclarece que o sal grosso funciona e é bastante efetivo. “O sal bruto nada mais é do que um cristal que, na sua essência, é formado por duas partículas, uma positiva e outra negativa. A combinação dessas duas partículas ajuda a promover o equilíbrio energético do ambiente”, resume. 

Para manter o ambiente sempre limpo, uma dica é colocar atrás da porta principal do espaço que você deseja manter limpo um copo americano de água, com a medida de um dedo de sal e um pedaço de carvão vegetal (que, ao ser colocado na água, ficará boiando). Essa mistura no copo absorverá tudo de ruim que chegar a esse ambiente. Você saberá quando será hora de fazer novamente quando o pedaço de carvão afundar.

“Tenha em mente que a energia é algo que a gente não vê, mas influencia tudo nas nossas vidas. Então, sempre que puder, tome banho de sal grosso e busque a limpeza do ambiente para conseguir se livrar de tudo que tem atrasado você”, finaliza Yara Vieira.

Por Fernanda Cezar

