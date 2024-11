Festa vai celebrar 30 anos do show dos Ramones na Pedreira, em Curitiba

No dia 14 de novembro (quinta-feira), o Jokers Pub será palco da 11ª edição do Ramones Day. Desta vez, o evento é dedicado aos 30 anos do histórico show que a banda estadunidense fez em 1994, na Pedreira Paulo Leminski. Naquele dia, os grupos brasileiros Sepultura, Viper e Raimundos também fizeram parte do lineup.

No Ramones Day deste ano, organizado pelo DJ e radialista Mauricio Singer (Mauricião) e pelo produtor Max Leean, o trio curitibano Magaivers tocará um repertório composto por grandes clássicos dos Ramones e por músicas do repertório autoral do grupo.

Na sequência, os Magaivers serão acompanhados por mais de 40 grandes nomes da cena underground curitibana e tocarão na íntegra o setlist do show de 1994, que inclui os clássicos “Blitzkrieg bop”, “Do you remember Rock’n’Roll radio?” e “I believe in miracles”.

Entre os convidados que participarão do show (para cada música, será montada uma formação diferente de instrumentistas) estão o vocalista do Pelebrói Não Sei, Oneide Diedrich, o baterista da Relespública, Emanuel Moon, e a guitarrista e vocalista do B.A.R., Carol Küster.

A ideia é celebrar os 30 anos daquela tarde/noite inesquecível na Pedreira Paulo Leminski e transmitir essa atmosfera tanto para o público que teve a oportunidade de assistir ao show quanto para os jovens que não presenciaram a única passagem dos Ramones por Curitiba. “A gente se ligou nisso já no ano passado, quando fizemos a festa com o tema do disco ‘Acid Eaters’. Digamos que o motivo da edição de 2024 ‘caiu no nosso colo’ (risos), então, vamos tentar reviver da melhor forma possível aquele momento histórico para nós e passar esse sentimento também para uma nova geração de fãs dos Ramones”, explica Mauricião.

Antes e depois do show, a pista será comandada pelo DJ Ronypek. O público também poderá adquirir produtos exclusivos desta edição da Ramones Day (camisetas, canecas e adesivos).

O evento também contará com um espaço no qual serão exibidos itens que remetem ao show dos Ramones na Pedreira, no qual o público pode participar levando ingressos, fotos e outros materiais que lembrem aquele dia que ficou marcado na memória dos fãs curitibanos.

Os ingressos antecipados custam R$ 25,00 + taxa administrativa e podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos. Na hora do show, no Jokers, os bilhetes custarão R$ 35,00.

A casa abre às 18h e o show começa às 21h. A classificação etária é de 18 anos (menores só entram se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis).

O Jokers Pub fica na Rua São Francisco, 164, no Centro.

Magaivers

A banda curitibana Magaivers iniciou as atividades em 2001 influenciada, principalmente, por dois grupos com estilos bem diferentes entre si: os Ramones e os Beach Boys.

Atualmente, a formação dos Magaivers conta com Rodrigo “Porco” (vocal e guitarra), Luis Lammel (baixo e vocal), e Ivan Rodrigues (bateria).

A discografia da banda, entre álbuns e trabalhos ao vivo, é composta por 11 CDs: “Summer Dreams” (2001), “Motorheads” (2002), “Praticamente” (2004), “Réptil” (2007), “V” (2010), “Live Session” (2011), “Bacon” (2014), “Ratazanamente” (2019), “Ao Vivão” (2019), “2020” (2020), e “NEO” (2022).

Nesses 22 anos de vida, os Magaivers já fizeram mais de 500 shows por nove estados brasileiros, além de duas turnês na América do Sul, com apresentações na Argentina e no Uruguai. “Nessas mais de duas décadas, nós nunca deixamos o giro baixar! Sempre fizemos, em média, uns 40 shows por ano!”, diz Rodrigo”Porco”.

Ramones Day

O Ramones Day foi criado em 2009 pelo ex-vocalista da banda Dedo Podre, Otavio Tambosi, e pelo ex-baterista dos Pinheads, Eduardo Munhoz.

A intenção inicial do evento era comemorar os 15 anos do histórico show dos Ramones em Curitiba, que foi realizado na Pedreira Paulo Leminski, em 1994, e ainda contou com a presença do Sepultura (que teve que interromper a apresentação logo no início devido a de uma tempestade que desabou sobre Curitiba), do Viper, e dos Raimundos.

A partir de 2015, o Ramones Day passou a ser organizado pelo DJ e radialista Mauricio Singer (Mauricião) e pelo produtor Max Leean. Desde 2019, a festa é realizada no Jokers Pub, que é um dos bares mais tradicionais da noite curitibana.

Ramones

O quarteto estadunidense Ramones foi formado em 1974 no distrito do Queens, em Nova York, por Joey Ramone (vocal), Johnny Ramone (guitarra e backing vocals), Dee Dee Ramone (baixo e backing vocals) e Tommy Ramone (bateria).

Utilizando uma fórmula básica de poucos acordes, energia e velocidade, os Ramones foram um dos criadores do Punk Rock e continuam a influenciar bandas em todo o mundo, inclusive, em Curitiba. Ao todo, o grupo lançou 14 full lengths e quatro álbuns ao vivo.

O último disco de estúdio dos Ramones, “Adios Amigos”, foi lançado em 1995, e o show derradeiro da banda aconteceu no dia 6 de agosto de 1996, no The Palace, na Califórnia.

A apresentação contou com a participação de convidados de peso, entre eles, Chris Cornell e Ben Shepherd (Soundgarden), Eddie Vedder (Pearl Jam), e Lemmy Kilmister (Motörhead).

Em 2002, a banda passou a fazer parte do Rock’n’roll Hall of Fame, entidade na qual estão representados boa parte dos maiores ícones da história da música mundial.

Jokers Pub

Inaugurado em 2001, o Jokers Pub é um dos mais tradicionais bares da capital paranaense. O local possui quatro ambientes diferentes, além da área do palco na qual acontecem os shows. Nesses espaços, são realizados diversos eventos, de shows a festas temáticas.

A cozinha do bar oferece várias opções aos frequentadores, entre elas, sanduíches, cafés, saladas, sobremesas e sopas, com valores acessíveis para todos os públicos. Além disso, o Jokers conta com uma grande variedade de bebidas, cervejas e drinks.

Os horários de funcionamento do Jokers Pub são os seguintes: segunda-feira, das 10h às 15h, terça a sábado, a partir das 10h.

Cafeteria – Segunda a sábado, a partir das 10h.

Almoço – Segunda a sábado, das 11h30 às 15h.

Happy hour – Terça a sexta-feira, das 18h às 20h30.

Jantar – Terça a sexta-feira, a partir das 18h, e sábados, a partir das 20h.

Acompanhe as informações sobre o Jokers Pub no Instagram e Facebook @jokerspub e no site www.jokers.com.br.

Serviço

O que: Ramones Day.

Quando: 14 de novembro.

Onde: Jokers Pub (Rua São Francisco, 164, no Centro).

Valores: os ingressos antecipados custam R$ 25,00 + taxa administrativa e podem ser adquiridos na plataforma Go Ingressos (https://goingressos.com.br/evento/ramones-day-2024). Na hora do show, no Jokers, os bilhetes custarão R$ 35,00.