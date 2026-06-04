Três dias de frutos do mar: Festa do Marisco movimenta Litoral do Paraná

Entre esta sexta-feira (05/06) e domingo (07/06), a comunidade da Ponta de Ubá, em Paranaguá, será o palco da Festa do Marisco. O evento celebra a identidade caiçara e o turismo comunitário, reunindo pratos típicos da culinária litorânea, atrações culturais, ações de conscientização ambiental e competições esportivas.

Durante os três dias, moradores e visitantes poderão saborear receitas à base de mariscos e outros frutos do mar, preparadas por expositores e restaurantes da própria comunidade.

Um dos destaques do domingo (07/06) será o Pedal do Marisco, atividade de cicloturismo com percurso de cerca de 13 quilômetros entre Piaçaguera e Ponta de Ubá. As inscrições são limitadas a 140 participantes e devem ser feitas na Barcopar (na Estação Náutica, ao lado do Aquário de Paranaguá). A inscrição inclui o transporte de ida e volta e o almoço.

A programação esportiva também marca o retorno do tradicional Campeonato Interilhas de Futebol. A saída é da Barcopar às 8h30. O início da pedalada está previsto para às 10h.

Programação musical da Festa do Marisco

Sexta-feira (05/06): 21h às 23h – Grupo Imaginação

21h às 23h – Grupo Imaginação Sábado (06/06): 19h às 21h30 – Grupo Mandicuera | 22h às 02h – Betinho

19h às 21h30 – Grupo Mandicuera | 22h às 02h – Betinho Domingo (07/06): 12h às 14h – Aroldo | 15h às 19h – Renatinho

Serviço

Festa do Marisco – Ponta de Ubá

Data: 5 a 7 de junho de 2026

5 a 7 de junho de 2026 Local: Comunidade da Ponta de Ubá, Paranaguá – Litoral do Paraná

Comunidade da Ponta de Ubá, Paranaguá – Litoral do Paraná Como chegar (Transporte): Serviço de táxi náutico disponível a partir das 8h (saída do trapiche em frente ao Aquário de Paranaguá, mediante lotação mínima de 10 passageiros por embarcação).