Cultura

Morretes recebe a 5ª edição da Flimo a partir desta quinta-feira; veja programação

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 04/06/26 14h50
Flimo chega à 5ª edição em Morretes com debates, oficinas e homenagem a Alice Ruiz
Foto: Gloriosa Produção Cultural

Começa nesta quinta-feira (04/06) a 5ª edição da Flimo – Festa Literária de Morretes. Consolidado no calendário cultural do Paraná, o evento vai até domingo (07/06) e propõe uma conexão profunda entre leitores e autores, aproveitando o cenário bucólico da região como um convite à pausa e à reflexão.

Em 2026, a grande homenageada é a poeta curitibana Alice Ruiz, que completou 80 anos. Ganhadora de dois Prêmios Jabuti, a obra dela transita entre a síntese do haicai e a cadência da música. Inspirada por esse legado, a curadoria, assinada pela escritora Luci Collin, adotou “Vivências” como o conceito central desta edição.

As tradicionais rodas de conversa do festival contarão com conhecidos autores do cenário nacional, como Aline Bei, Veronica Stigger, Cristovão Tezza e Caetano Galindo.

+ Leia mais

Além dos debates, o público poderá participar de oficinas formativas gratuitas (com inscrições prévias pelo site oficial). Entre os destaques estão:

  • “Capturando o instante: a poética precisa do haicai”, ministrada pela própria Alice Ruiz;
  • “Três Táticas para Ativar a Imaginação“, com Veronica Stigger;
  • “Como Nasce o Livro Ilustrado”, com Ana Matsusaki.

Formação de leitores: a Flimo para crianças

A programação infantil ganha destaque na Orelha, espaço que ocupará a Estação das Artes com ateliê artístico, biblioteca livre, contações de histórias, teatro e música.

Como ação prévia, o festival promoveu o 2º Lab Escrita, uma imersão de quatro dias na Biblioteca Pública de Morretes voltada para crianças de 7 a 12 anos. O resultado do laboratório — um livro coletivo criado pelos pequenos morreitenses — será impresso e lançado oficialmente durante o festival.

A 5ª Flimo é realizada pela Gloriosa Produção Cultural, com apoio da Prefeitura de Morretes, e conta com o fomento do programa Paraná Festivais (Secretaria de Estado da Cultura/Governo do Paraná), via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura.

Serviço

5ª Flimo – Festa Literária de Morretes

  • Data: 4 a 7 de junho de 2026
  • Local: Instituto Mirtillo Trombini, Estação das Artes e diversos espaços culturais de Morretes (PR)
  • Entrada: Gratuita
  • Inscrições para oficinas e informações: www.flimo.com.br
  • Redes Sociais: @flimofestival (Instagram e Facebook)

2º Lab Escrita (Oficina Infantil)

  • Data: 4 a 7 de maio de 2026
  • Horário: 13h às 17h
  • Local: Biblioteca Pública de Morretes
Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google