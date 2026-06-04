Morretes recebe a 5ª edição da Flimo a partir desta quinta-feira; veja programação

Começa nesta quinta-feira (04/06) a 5ª edição da Flimo – Festa Literária de Morretes. Consolidado no calendário cultural do Paraná, o evento vai até domingo (07/06) e propõe uma conexão profunda entre leitores e autores, aproveitando o cenário bucólico da região como um convite à pausa e à reflexão.
Em 2026, a grande homenageada é a poeta curitibana Alice Ruiz, que completou 80 anos. Ganhadora de dois Prêmios Jabuti, a obra dela transita entre a síntese do haicai e a cadência da música. Inspirada por esse legado, a curadoria, assinada pela escritora Luci Collin, adotou “Vivências” como o conceito central desta edição.
As tradicionais rodas de conversa do festival contarão com conhecidos autores do cenário nacional, como Aline Bei, Veronica Stigger, Cristovão Tezza e Caetano Galindo.
Além dos debates, o público poderá participar de oficinas formativas gratuitas (com inscrições prévias pelo site oficial). Entre os destaques estão:
- “Capturando o instante: a poética precisa do haicai”, ministrada pela própria Alice Ruiz;
- “Três Táticas para Ativar a Imaginação“, com Veronica Stigger;
- “Como Nasce o Livro Ilustrado”, com Ana Matsusaki.
Formação de leitores: a Flimo para crianças
A programação infantil ganha destaque na Orelha, espaço que ocupará a Estação das Artes com ateliê artístico, biblioteca livre, contações de histórias, teatro e música.
Como ação prévia, o festival promoveu o 2º Lab Escrita, uma imersão de quatro dias na Biblioteca Pública de Morretes voltada para crianças de 7 a 12 anos. O resultado do laboratório — um livro coletivo criado pelos pequenos morreitenses — será impresso e lançado oficialmente durante o festival.
A 5ª Flimo é realizada pela Gloriosa Produção Cultural, com apoio da Prefeitura de Morretes, e conta com o fomento do programa Paraná Festivais (Secretaria de Estado da Cultura/Governo do Paraná), via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) do Ministério da Cultura.
Serviço
5ª Flimo – Festa Literária de Morretes
- Data: 4 a 7 de junho de 2026
- Local: Instituto Mirtillo Trombini, Estação das Artes e diversos espaços culturais de Morretes (PR)
- Entrada: Gratuita
- Inscrições para oficinas e informações: www.flimo.com.br
- Redes Sociais: @flimofestival (Instagram e Facebook)
2º Lab Escrita (Oficina Infantil)
- Data: 4 a 7 de maio de 2026
- Horário: 13h às 17h
- Local: Biblioteca Pública de Morretes