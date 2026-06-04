Warung Beach Club encerra atividades após 20 anos em Santa Catarina

Por Morgana Bressiani de Florianópolis, especial para a Gazeta do Povo

O Warung Beach Club, em Itajaí, em Santa Catarina, recebe neste fim de semana o último evento na estrutura da Praia Brava, após mais de 20 anos de funcionamento. O “Closing Weekend” será realizado a partir desta quinta-feira (04/06) até sábado (06/06) e marca o fim das operações do clube no endereço que o tornou conhecido na cena da música eletrônica brasileira.

Nas redes sociais, o Warung resumiu o momento como “o fim de uma era”. “O que começou como um sonho se transformou em um templo, uma pista, um refúgio, um lar”, declarou o clube.

A despedida será em três noites consecutivas. Na quinta-feira (04/06), o line-up terá Vintage Culture, Antdot, Albuquerque e Nezello; na sexta-feira (05/06), apresentam-se Dixon, Boghosian, Blancah, Leoz e Conti & Mandi; e, no sábado (06/06), último dia da programação, sobem ao palco Hernan Cattaneo, Ezequiel Arias, Edu Schwartz, Danee e Fran Bortolossi.

Em paralelo ao fim das operações na atual sede, a marca tem sinalizado que seguirá ativa em outros formatos, como festivais e eventos itinerantes, mantendo o Warung Day Festival e outras edições fora da casa de praia.

Nos bastidores, a expectativa é que a área receba um empreendimento imobiliário de alto padrão, em linha com a verticalização recente da orla, mas o projeto ainda não foi formalmente apresentado ao público.