Estrada que dá acesso a ponto turístico famoso de Ponta Grossa será asfaltada

Ponta Grossa, nos Campos Gerais, receberá R$ 55,6 milhões em investimentos estaduais para obras de infraestrutura e desenvolvimento social. Os recursos foram autorizados nesta quarta-feira (3) e contemplam novas etapas de pavimentação urbana, o início das obras na Estrada do Buraco do Padre e a construção da Casa da Mulher Paranaense.

O pacote inclui ainda a entrega de maquinários para manutenção de estradas rurais, com investimento de R$ 3,6 milhões. O objetivo é levar infraestrutura completa às regiões que ainda possuem ruas sem pavimentação, beneficiando moradores de 24 bairros e localidades.

As obras somam R$ 46,9 milhões, sendo R$ 42,8 milhões aportados pelo Estado e R$ 4,1 milhões de contrapartida municipal. Os recursos serão aplicados em obras de pavimentação nos bairros Palmeirinha, Santa Luiza, Chapada, Jardim Carvalho, São Cristóvão, Vila Odete, Madureira, Vila Vicentina, Leila Maria, Esplanada, Francelina e Gralha Azul. As informações são da Agência Estadual de Notícias.

As intervenções incluem sistemas de drenagem de águas pluviais, meio-fio, calçadas acessíveis, sinalização viária e demais estruturas necessárias para a urbanização completa das vias. O programa busca eliminar ruas de terra nos perímetros urbanos, levando infraestrutura completa, mais segurança viária, valorização imobiliária e melhores condições de mobilidade para a população.

Acesso à atração turística melhorado

Foi assinada também a ordem de serviço para o início da pavimentação da Estrada do Buraco do Padre, uma das principais demandas de infraestrutura turística da região. A obra contempla a pavimentação de 5,3 quilômetros da via entre a PR-513 e o acesso ao Parque de Natureza Buraco do Padre. O investimento é de R$ 6,5 milhões, com execução feita por construtora já contratada via licitação.

Além da pavimentação asfáltica, a estrada será alargada para 6,3 metros de largura, totalizando uma área de aproximadamente 33,3 mil metros quadrados. O projeto também inclui sistema de drenagem por meio de sarjetas e nova sinalização viária. A conclusão está prevista para dezembro de 2026. O tráfego seguirá liberado durante a execução dos serviços, podendo haver interrupções temporárias para movimentação de maquinário pesado.

A melhoria é considerada estratégica por se tratar do único acesso ao Parque, um dos principais atrativos ecoturísticos do Paraná. O parque recebeu cerca de 80 mil visitantes apenas no ano passado. A obra deve ampliar a segurança dos visitantes, impulsionar o turismo regional, fortalecer o comércio local e melhorar as condições de transporte da produção rural da região.

Casa da Mulher de Ponta Grossa

Foi autorizada ainda a construção de uma unidade da Casa da Mulher Paranaense em Ponta Grossa. O empreendimento receberá R$ 2,1 milhões em investimentos estaduais. A iniciativa busca promover a autonomia feminina por meio da qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo, orientação social e atendimento interdisciplinar.

A unidade vai oferecer cursos profissionalizantes, acesso ao Banco da Mulher Paranaense e diversas oportunidades de desenvolvimento social e econômico.