Curitiba lança campanha Junho Violeta contra violência a idosos

Curitiba lançou nesta semana a campanha Junho Violeta, mês dedicado à conscientização sobre violência contra idosos. O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e marca um momento em que a capital tem mais pessoas acima de 60 anos do que crianças e adolescentes até 14 anos, segundo o IBGE. A cidade possui 328 mil idosos, sendo 227 mil acima de 65 anos e cerca de 48 mil com 80 anos ou mais.

A violência contra idosos em Curitiba cresceu 37% entre 2022 e 2025. Em 2024, foram notificados 840 casos de agressões, e em 2025 já foram registradas 762 notificações. Segundo a enfermeira Isabel Reis, do Departamento de Políticas para Pessoa Idosa, 86% dos casos são de violência doméstica. As denúncias incluem negligência, violência física, patrimonial e sexual.

A programação do Junho Violeta inclui caminhada no dia 10 de junho, às 14h, saindo do Espaço Conviver Matriz até a Praça Santos Andrade. No dia 15, data do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, haverá encontros entre gerações e atividades físicas.

O 2º Encontro Municipal da Pessoa Idosa está marcado para 29 de junho na sede da OAB Curitiba. No dia 30, idosos da Universidade Aberta da Pessoa Idosa Boa Vista vão vestir uma árvore com crochê violeta no Marco Zero.

A Prefeitura mantém o programa Espaço ConViver nas regionais Matriz, Boa Vista, Boqueirão, Portão e Santa Felicidade, oferecendo atividades físicas, de lazer, arte e cultura. Três universidades abertas funcionam em parceria com a Unespar nos bairros Boa Vista, Cajuru e Bairro Novo, atendendo 600 idosos diretamente e somando mais de mil atendimentos com as atividades oferecidas.