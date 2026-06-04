700 mil sementes de palmeira-juçara são jogadas de helicóptero no Litoral do Paraná

O Instituto Água e Terra dispersou de um helicóptero nesta quarta-feira (03/06) 700 mil sementes de palmeira-juçara em quatro unidades de conservação do Litoral paranaense para restaurar áreas de Mata Atlântica. As informações são da Agência Estadual de Notícias.

A ação aérea ocorreu no Parque Estadual do Rio da Onça (Matinhos), Estação Ecológica de Guaraguaçu (Paranaguá), Parque Estadual do Boguaçu (Guaratuba) e Parque Estadual Pico do Marumbi (Morretes, Piraquara e Quatro Barras), com sementes coletadas pelo próprio IAT e doadas por parceiros como Instituto Mater Natura, Instituto Juçara de Agroecologia e Associação de Produtores Orgânicos de Quedas do Iguaçu.

As coordenadas escolhidas para dispersão foram locais onde ocorreram crimes ambientais, incluindo extração ilegal da planta. A palmeira-juçara é considerada ameaçada de extinção devido ao extrativismo predatório do palmito. A ação será monitorada posteriormente para verificar sua eficácia. O IAT possui 19 viveiros no Estado que fornecem mudas para a população interessada em plantar a espécie.

A palmeira-juçara é típica da Mata Atlântica e ocorre do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Seus frutos são consumidos por dezenas de espécies de aves como tucanos, jacutingas e arapongas, que dispersam as sementes naturalmente. Mamíferos como cutias, antas e catetos também se alimentam dos frutos. A planta atinge entre 10 e 20 metros de altura e demora cerca de seis anos para chegar ao estágio reprodutivo.

A germinação da semente é lenta e heterogênea. Por ser adaptada a condições de sub-bosque (vegetação de baixa estatura que cresce abaixo da floresta), forma com facilidade um banco de sementes que aguarda condições favoráveis de luz e umidade para crescer. A dispersão aérea é considerada uma alternativa viável para intensificar a presença da árvore nos remanescentes de Mata Atlântica do Litoral.