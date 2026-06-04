Quando começa a vacinação com a Pneumo 20 para crianças no SUS?

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que a vacinação com a Pneumo 20 para crianças de até 5 anos começa na segunda quinzena de junho, provavelmente a partir do dia 15, nas Unidades Básicas de Saúde. A vacina protege contra 20 tipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, que causa doenças graves como pneumonia e meningite. Na rede privada, cada dose custa mais de R$ 500. As informações são da Agência Brasil.

O que é a Pneumo 20 e por que ela é importante?

A Pneumo 20 é uma vacina que protege contra 20 tipos diferentes da bactéria pneumococo, que causa doenças graves como pneumonia, meningite e infecção generalizada. Ela substitui a vacina anterior, que protegia contra apenas 10 tipos. O pneumococo é responsável por até 50% dos casos de meningite bacteriana em crianças, com taxa de morte de cerca de 30%.

Quem pode tomar a nova vacina?

A Pneumo 20 será oferecida para crianças menores de 5 anos, povos indígenas acima de 5 anos sem histórico vacinal, idosos com 60 anos ou mais acamados ou que vivem em instituições, e pessoas com condições clínicas especiais atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais.

Como será o esquema de vacinação durante a transição?

Durante a transição, as crianças receberão uma dose da Pneumo 20 aos 2 meses, uma dose da Pneumo 10 aos 4 meses e um reforço da Pneumo 20 aos 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre a segunda dose e o reforço. Depois que acabarem os estoques da vacina antiga, será usada apenas a Pneumo 20.

Por que os casos de meningite pneumocócica voltaram a crescer?

Entre 2013 e 2019, o Brasil registrava média de 164 casos anuais de meningite pneumocócica em crianças até 5 anos. De 2022 a 2024, essa média subiu para 211,3 casos. Quase 40% dos casos graves recentes foram causados por tipos da bactéria não cobertos pela vacina antiga, mas que agora estão incluídos na Pneumo 20.

Quantas doses serão distribuídas este ano?

O Ministério da Saúde já começou a distribuir as primeiras 514 mil doses e prevê disponibilizar mais de 6,1 milhões de doses ainda em 2026. A vacinação começará à medida que os estados receberem os imunizantes e os repassarem aos municípios. A cobertura vacinal contra doenças pneumocócicas alcançou 93,45% em 2025.