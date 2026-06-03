Corpus Christi em Curitiba: o que faz da celebração uma das maiores do mundo

Nesta quinta-feira (04/06) é celebrado o Corpus Christi, festa religiosa da Igreja Católica que reconhece a importância da Eucaristia. Em Curitiba, são esperadas mais de 130 mil pessoas durante as 10 horas ininterruptas de programação, que começa às 8h com a montagem dos tradicionais tapetes na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

Com expectativa de alto número de fiéis e um tapete que possui pouco mais de 2 quilômetros de extensão, ligando a Catedral Basílica (Praça Tiradentes) à Praça Nossa Senhora de Salete, o Corpus Christi de Curitiba é considerado o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Em 2023, o Vaticano reconheceu a importância do evento na capital paranaense, destacando em uma publicação a extensão da procissão e o número de participantes.

O Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo, atribui o tamanho da celebração na cidade a dois fatores: o elemento sociológico, que permite trocas positivas dentro da comunidade, e a celebração da fé, que faz com que os fiéis enfrentem o frio da cidade para colorir a larga avenida.

“Nosso povo curitibano católico precisava de um grande evento que ajudasse na percepção da beleza da fé. O Corpus Christi e a Eucaristia são uma das características mais marcantes da identidade celebrativa da Igreja Católica. Precisávamos de algo que ajudasse os católicos a recuperar a autoestima pela fé que professam e pela igreja da qual fazem parte”, afirma Peruzzo.

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Tradição desde o século 18

A ideia de um esforço coletivo e centralizado nem sempre foi a regra. Em Curitiba, a procissão de Corpus Christi acontece desde 1721. Contudo, até meados de 2015, o evento era fragmentado: cada paróquia realizava a própria procissão, com a montagem dos tapetes restrita aos arredores dos bairros.

A partir de 2015, a Arquidiocese de Curitiba apostou em reunir as paróquias no Centro Cívico para unificar o momento de fé. Segundo Dom Peruzzo, o formato antigo envolvia menos pessoas. No processo atual, a preparação começa meses antes, com as comunidades planejando desenhos, cores e materiais.

Voluntários montam os tapetes para procissão. Foto: Ricardo Marajó | Arquivo SECOM

“Esse envolvimento proporciona experiências comunitárias, porque as pessoas se reúnem nas casas, debatem, se aproximam e se ajudam. As pessoas gostam disso porque esse tipo de aproximação já não é tão fácil e tão frequente atualmente”, destaca o Arcebispo.

Mais de 100 mil pessoas

O formato parece ter convencido os participantes, que foram aumentando ao longo dos anos. Em 2015, a expectativa de público era de 20 mil pessoas. Já em 2017, a celebração reuniu cerca de 50 mil pessoas. Em 2019, foram cerca de 100 mil participantes. Durante a pandemia de Covid-19, em 2020 e 2021, a celebração foi adaptada e contou com transmissões online.

Na retomada presencial, em 2022, um levantamento do Governo do Paraná confirma a presença de 90 mil fiéis. Nos anos seguintes, em 2023, 2024 e 2025, a média foi de 130 mil participantes.

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O evento faz parte do calendário oficial de Curitiba pela Lei 15.219, de 22 de maio de 2018. Também está no calendário oficial turístico do Paraná, por meio da Lei 19.466, de 23 de abril de 2018.

Arquidiocese de Curitiba celebra centenário em 2026

Para Dom Peruzzo, a escolha da Avenida Cândido de Abreu para a procissão foi positiva tanto pela largura quanto pela logística, permitindo o fluxo de milhares de pessoas sem comprometer severamente o trânsito no feriado. “Nem sabiam os urbanistas que desenharam a Cândido de Abreu, mas ela se prestou para muito mais do que projetaram”, brinca.

Tapete de Corpus Christi em Curitiba. Foto: Ricardo Marajó | Arquivo SECOM

Embora a tradição dos tapetes no Brasil tenha forte raiz mineira, a imigração no Paraná deu um toque único à celebração local. “A imigração europeia ofereceu características muito próprias para a confecção dos tapetes curitibanos”, aponta o Arcebispo.

Além disso, a celebração de 2026 ganha um peso histórico: o centenário da Arquidiocese de Curitiba. A organização optou por unir os dois momentos na avenida. “A Igreja Católica vive da Eucaristia e o Corpus Christi é o grande momento de expressão em larga escala dessa centralidade. Unir as duas celebrações se tornou uma decisão espontânea”, explica Peruzzo.

Devoção que viaja quilômetros

Apesar de estar inserida em uma comunidade, a celebração traz sentimentos individuais. Mathias Augusto Ramos Lima é médico cirurgião e atua em Santa Catarina atualmente. Ele começou a ajudar na montagem dos tapetes em Curitiba aos 14 anos, por volta de 2007, quando ainda era estudante no ensino médio técnico.

O que começou como uma ajuda na comunidade de São João Maria Vianney, no Capão Raso, logo virou uma paixão artística e religiosa. Mathias relembra que os pais ajudavam na comunidade e ele decidiu encarar o desafio de fazer um desenho de oito metros. Os desenhos foram aumentando e o fiel já chegou na marca de 120 metros pintados no tecido. Ele brinca que se tornou um verdadeiro “tapeceiro” especialista.

Mathias começou a ajudar na confecção dos tapetes na adolescência. Foto: Arquivo Pessoal Mathias Lima

Mesmo morando em outro estado, Mathias viaja todos os anos de volta a Curitiba para se juntar aos pais e rever os amigos na preparação para o Corpus Christi no Centro Cívico.

“Para mim é um momento de expressão artística, de devoção e de resgate ao que vivi na infância. É o meu momento no ano de pausar e focar nessa parte espiritual. Todos os anos eu fico pensando que essa é uma missão minha, eu tenho que executá-la mesmo estando em outro estado”, conta Mathias.

Ele acrescenta que a logística é intensa: envolve o uso de betoneiras para misturar as tintas, escolha de materiais e noites de desenhos em rolos de tecidos semanas antes do evento. “A família inteira ajuda, a Arquidiocese ajuda. Todo ano mudamos a técnica, a cor, tentamos fazer algo diferente para brilhar naquele momento”, conclui.

Mathias viaja todos os anos para participar do Corpus Christi em Curitiba. Foto: Arquivo Pessoal Mathias Lima

Programação do Corpus Christi 2026 em Curitiba

De acordo com o cronograma da Arquidiocese de Curitiba, durante a procissão com o Santíssimo Sacramento, o público poderá acompanhar seis encenações teatrais sobre “Milagres Eucarísticos”, baseadas em temas marianos da exposição do Beato Carlo Acutis.

Durante a manhã, voluntários distribuirão mil cafés da manhã na Praça Tiradentes, Terminal Guadalupe, Mercado Municipal e Praça Rui Barbosa. Haverá oferta de alimento e conforto espiritual ao longo da avenida durante o dia.

Padres também estarão disponíveis para atendimento de confissões durante toda a manhã na Praça 19 de Dezembro. Confira a programação completa do evento desta quinta-feira (04/06):

08h: Início da montagem dos tapetes na Av. Cândido de Abreu;

Início da montagem dos tapetes na Av. Cândido de Abreu; 08h30: Início das ações sociais e distribuição de cafés da manhã;

Início das ações sociais e distribuição de cafés da manhã; 09h: Visitas dos bispos auxiliares, Dom Reginei Modolo e Dom Adenis de Oliveira, a hospitais e instituições com o Santíssimo Sacramento;

Visitas dos bispos auxiliares, Dom Reginei Modolo e Dom Adenis de Oliveira, a hospitais e instituições com o Santíssimo Sacramento; 13h30: Momento de louvor com o Ministério de Música Colo de Deus (na Catedral Basílica);

Momento de louvor com o Ministério de Música Colo de Deus (na Catedral Basílica); 14h30: Momento de espiritualidade e animação com o Padre Reginaldo Manzotti;

Momento de espiritualidade e animação com o Padre Reginaldo Manzotti; 15h: Santa Missa Solene presidida em frente à Catedral Basílica, na Praça Tiradentes;

Santa Missa Solene presidida em frente à Catedral Basílica, na Praça Tiradentes; 16h15: Início da tradicional Procissão com o Santíssimo Sacramento pela Av. Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salete;

Início da tradicional Procissão com o Santíssimo Sacramento pela Av. Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salete; 17h40: Bênção solene com o Santíssimo Sacramento no palco da Praça Nossa Senhora de Salete;

Bênção solene com o Santíssimo Sacramento no palco da Praça Nossa Senhora de Salete; 18h: Show de encerramento com o Padre Reginaldo Manzotti e participação da Colo de Deus.