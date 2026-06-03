Maior do Mundo? Curitiba se prepara para um Corpus Christi de proporções gigantes

Seria o Corpus Christi de Curitiba o maior do mundo? Amparada por um reconhecimento internacional do próprio Vaticano, a capital paranaense se prepara para consolidar essa resposta nesta quinta-feira (04/06). Integrando as comemorações do centenário da Arquidiocese, a celebração — oficialmente a maior do Brasil — projeta reunir mais de 130 mil pessoas ao longo de 10 horas de programação, unindo fé, ações solidárias e dois quilômetros de tapetes artesanais.
Oficialmente, o evento já detém o título de maior celebração da data no Brasil. Mas em 2026, amparada por um reconhecimento internacional do próprio Vaticano, a capital paranaense se prepara para uma edição que promete consolidar sua posição no topo do cenário global (Alô, Guiness Book).
O evento, que acontece nesta quinta-feira, 4 de junho, projeta reunir mais de 130 mil pessoas ao longo de 10 horas de programação. Mais do que a impressionante massa de fiéis, são os números e a estrutura que sustentam a pergunta sobre a soberania mundial da festa curitibana.
Os Números do gigante paranaense
2 quilômetros de extensão de tapetes artesanais.
10 horas de programação ininterrupta.
15 toneladas de alimentos previstos para arrecadação solidária.
100 anos de história (celebrando o centenário da Arquidiocese de Curitiba).
Fé em escala monumental
A engenharia por trás do evento impressiona. Logo às 8h da manhã, milhares de voluntários e paróquias transformam a Avenida Cândido de Abreu em um imenso corredor de arte sacra. São dois quilômetros de tapetes confeccionados de forma artesanal com serragem colorida, pó de café e casca de ovo. O trajeto conecta a Catedral Basílica, na Praça Tiradentes, à Praça Nossa Senhora de Salete.
Para além da estética, a grandiosidade se reflete no impacto social. Enquanto os tapetes são montados, bispos auxiliares realizam visitas a hospitais levando o Santíssimo Sacramento, e voluntários distribuem mil cafés da manhã para pessoas em situação de vulnerabilidade em pontos estratégicos da cidade.
“Um século partilhando o Pão que ilumina o mundo”— Lema da celebração de 2026, que integra o ano jubilar da Arquidiocese.
O selo do Vaticano e o apelo de público
Se o título de “maior do mundo” carece de um ranking oficial auditado, o selo de aprovação da Santa Sé e a presença de fenômenos de público ajudam a chancelar a magnitude da festa. As celebrações da tarde serão conduzidas pelo padre Reginaldo Manzotti e contarão com a presença do Ministério de Música Colo de Deus, nomes que arrastam multidões no catolicismo latino-americano.
Segundo a Arquidiocese de Curitiba o contato com o Guinnes Book até ja aconteceu neste ano e em anos anteriores, mas ainda sem resposta oficial do Livro dos Recordes.
Programação Completa (Quinta-feira, 4 de Junho)
|Horário
|Atividade
|Local
|08h00
|Início da montagem dos tapetes
|Avenida Cândido de Abreu
|09h00
|Visitas a hospitais com o Santíssimo Sacramento
|Diversas instituições
|13h30
|Momento de louvor (Colo de Deus)
|Praça Tiradentes
|14h30
|Animação com Pe. Reginaldo Manzotti
|Praça Tiradentes
|15h00
|Santa Missa Solene
|Em frente à Catedral Basílica
|16h15
|Procissão com o Santíssimo Sacramento
|Da Catedral à Pça. Nossa Sra. de Salete
|17h40
|Bênção do Santíssimo Sacramento
|Praça Nossa Senhora de Salete
|18h00
|Show de encerramento (Pe. Reginaldo Manzotti)
|Praça Nossa Senhora de Salete