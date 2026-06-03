Maior do Mundo? Curitiba se prepara para um Corpus Christi de proporções gigantes

Seria o Corpus Christi de Curitiba o maior do mundo? Amparada por um reconhecimento internacional do próprio Vaticano, a capital paranaense se prepara para consolidar essa resposta nesta quinta-feira (04/06). Integrando as comemorações do centenário da Arquidiocese, a celebração — oficialmente a maior do Brasil — projeta reunir mais de 130 mil pessoas ao longo de 10 horas de programação, unindo fé, ações solidárias e dois quilômetros de tapetes artesanais.

Oficialmente, o evento já detém o título de maior celebração da data no Brasil. Mas em 2026, amparada por um reconhecimento internacional do próprio Vaticano, a capital paranaense se prepara para uma edição que promete consolidar sua posição no topo do cenário global (Alô, Guiness Book).

O evento, que acontece nesta quinta-feira, 4 de junho, projeta reunir mais de 130 mil pessoas ao longo de 10 horas de programação. Mais do que a impressionante massa de fiéis, são os números e a estrutura que sustentam a pergunta sobre a soberania mundial da festa curitibana.

Os Números do gigante paranaense

2 quilômetros de extensão de tapetes artesanais.

10 horas de programação ininterrupta.

15 toneladas de alimentos previstos para arrecadação solidária.

100 anos de história (celebrando o centenário da Arquidiocese de Curitiba).

Fé em escala monumental

A engenharia por trás do evento impressiona. Logo às 8h da manhã, milhares de voluntários e paróquias transformam a Avenida Cândido de Abreu em um imenso corredor de arte sacra. São dois quilômetros de tapetes confeccionados de forma artesanal com serragem colorida, pó de café e casca de ovo. O trajeto conecta a Catedral Basílica, na Praça Tiradentes, à Praça Nossa Senhora de Salete.

Para além da estética, a grandiosidade se reflete no impacto social. Enquanto os tapetes são montados, bispos auxiliares realizam visitas a hospitais levando o Santíssimo Sacramento, e voluntários distribuem mil cafés da manhã para pessoas em situação de vulnerabilidade em pontos estratégicos da cidade.

“Um século partilhando o Pão que ilumina o mundo”— Lema da celebração de 2026, que integra o ano jubilar da Arquidiocese.

O selo do Vaticano e o apelo de público

Se o título de “maior do mundo” carece de um ranking oficial auditado, o selo de aprovação da Santa Sé e a presença de fenômenos de público ajudam a chancelar a magnitude da festa. As celebrações da tarde serão conduzidas pelo padre Reginaldo Manzotti e contarão com a presença do Ministério de Música Colo de Deus, nomes que arrastam multidões no catolicismo latino-americano.

Segundo a Arquidiocese de Curitiba o contato com o Guinnes Book até ja aconteceu neste ano e em anos anteriores, mas ainda sem resposta oficial do Livro dos Recordes.

Programação Completa (Quinta-feira, 4 de Junho)

Horário Atividade Local 08h00 Início da montagem dos tapetes Avenida Cândido de Abreu 09h00 Visitas a hospitais com o Santíssimo Sacramento Diversas instituições 13h30 Momento de louvor (Colo de Deus) Praça Tiradentes 14h30 Animação com Pe. Reginaldo Manzotti Praça Tiradentes 15h00 Santa Missa Solene Em frente à Catedral Basílica 16h15 Procissão com o Santíssimo Sacramento Da Catedral à Pça. Nossa Sra. de Salete 17h40 Bênção do Santíssimo Sacramento Praça Nossa Senhora de Salete 18h00 Show de encerramento (Pe. Reginaldo Manzotti) Praça Nossa Senhora de Salete