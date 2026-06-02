Corpus Christi 2026 em Curitiba terá 2 km de tapetes: veja a programação

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 02/06/26 14h33
Imagem mostra tapetes de Corpus Christi em confecção.
Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

No dia 4 de junho, Curitiba celebra uma das maiores festividades de Corpus Christi do mundo. Este ano, o evento ganha um significado ainda mais especial: ele celebra o centenário da Arquidiocese de Curitiba, sob o tema “100 anos anunciando à luz do Evangelho”. A expectativa é que mais de 130 mil pessoas se reúnam ao longo do dia para acompanhar as expressões de fé, arte e solidariedade.

A celebração é famosa por seus tradicionais tapetes coloridos, confeccionados artesanalmente por milhares de voluntários. Em 2026, eles cobrirão um percurso de dois quilômetros na Avenida Cândido de Abreu. Ao longo do trajeto, o público também poderá acompanhar seis encenações teatrais baseadas nos milagres eucarísticos e na história de São Carlo Acutis.

Fé que transforma e acolhe

Além da beleza visual, o evento reforça seu lado social com a meta de arrecadar 15 toneladas de alimentos. Logo cedo, voluntários também farão a distribuição de mil cafés da manhã para pessoas em situação de vulnerabilidade e darão apoio à população em situação de rua.

Programe-se para a Quinta-feira (4 de junho)

  • 08h00 – Início da montagem dos tapetes na Av. Cândido de Abreu.
  • 08h30 – Ações solidárias e entrega de cafés da manhã em pontos centrais da cidade.
  • 09h00 – Bispos realizam visitas a hospitais; confissões na Praça 19 de Dezembro.
  • 13h30 – Abertura das apresentações musicais na Catedral com o Ministério Colo de Deus.
  • 14h30 – Momento de evangelização conduzido pelo Padre Reginaldo Manzotti.
  • 15h00Santa Missa principal na Praça Tiradentes.
  • 16h15Procissão com o Santíssimo Sacramento até a Praça Nossa Senhora de Salete.
  • 17h40 – Bênção final na Praça Nossa Senhora de Salete, seguida pelo show de encerramento.

Espaço de Acolhimento: A Tenda Esperança, em frente ao Shopping Mueller, estará aberta para orações e suporte desde as 22h de quarta-feira (3) até as 13h de quinta-feira.

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