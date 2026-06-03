Confira algumas festas juninas para espantar o frio em Curitiba e pelo Paraná

Começou a temporada das festas juninas. Temperaturas mais baixas são excelentes para aproveitar as delícias típicas da estação em volta da fogueira, na pescaria, na mesa do bingo, nas tradicionais quadrilhas ou curtindo aquela dupla caipira capaz de resgatar memórias que pareciam esquecidas.

Se você está à procura de um bom arraiá para curtir, já tem programação a partir desta quarta-feira (3) em Curitiba e também em outras cidades do Paraná. Confira uma lista com programações em Curitiba e em outras regiões do Estado e programe-se.

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Paraná Junino no Sesc

Foto: Sesc PR

Parceria com a RPC, o Sesc PR inicia o Paraná Junino, tradicional calendário de festas juninas em unidades pelo estado. A programação começa no sábado (6) nas seguintes unidades: Sesc Campo Mourão, Bosque São Cristóvão, em Curitiba, Sesc Foz do Iguaçu, Sesc Caiobá, em Matinhos, Sesc Maringá, Sesc Paranavaí, Sesc Estação Saudade, em Ponta Grossa e Sesc Londrina Norte. A entrada é grátis em todas as unidades listadas. Mais informações no site do Sesc PR.

Endereços:

Bosque São Cristóvão: Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, Santa Felicidade

Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, Santa Felicidade Campo Mourão: Av. João Bento, número 2020, Centro

Av. João Bento, número 2020, Centro Foz do Iguaçu: Av. Tancredo Neves, 222

Av. Tancredo Neves, 222 Caiobá: Rua Dr. José Pinto Rebelo Júnior, 91, Matinhos

Rua Dr. José Pinto Rebelo Júnior, 91, Matinhos Maringá: Av. Duque de Caxias, 1.517, Zona 7

Av. Duque de Caxias, 1.517, Zona 7 Paranavaí: Rua Edson Martins, 1760, Jardim Ouro Branco

Rua Edson Martins, 1760, Jardim Ouro Branco Ponta Grossa: Rua Fernandes Pinheiro, 77, Centro

Rua Fernandes Pinheiro, 77, Centro Londrina: Av. Saul Elkind, 1555, Vivi Xavier

Terraço junino no Pátio Batel

Foto: Pátio Batel Content Lab

A programação do Pátio Batel, que começa nesta quarta-feira (6) e vai até o dia 14, conta com cenografia inspirada no folclore brasileiro, pratos criados exclusivamente para o evento, brincadeiras reinterpretadas a partir das lendas do imaginário popular e seleção musical que inclui MPB. forró e atrações especialmente pensadas para o público infantil. A entrada é grátis.

Endereço: Av. do Batel, 1868, Batel – piso L4

Festa Junina do 13º Batalhão de Polícia Militar

A edição deste ano acontece no sábado (6), com show da cantora Lettícia Galeano. Cerca de 8 mil pessoas estiveram no evento no ano passado. A entrada é grátis.

Endereço: Rua Sebastião Malucelli, 54, Novo Mundo, Curitiba.

Arraiá da ASPP

A festa da Associação dos Servidores Públicos edição Santa Quitéria acontece no sábado (6) a partir das 11h com música ao vivo, touro mecânico e atrações para as crianças. A entrada é 1kg de alimento não perecível.

Endereço: R. Pretextato Taborda Júnior, 830, Santa Quitéria, Curitiba.

Arraiá da Alright Beer

A festa junina da cervejaria acontece no sábado (6) e no domingo (7) em Curitiba, com música ao vivo, comida típica e chope gelado.

Endereços:

Rua Pará, 665, Água Verde.

Rua Adir Dalabona, 95, Orleans.

Clube Curitibano

A festa deste ano acontece na sede Barão do Serro Azul no sábado (13), das 10h às 21h. Além das tradicionais atrações típicas das festas juninas, o evento vai contar com transmissão da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Os ingressos custam R$ 100 para não-sócios; menores de 13 anos pagam meia

Endereço: Av. Pres. Getúlio Vargas, 2857

Casa Prudente

A festa junina da Casa Prudente acontece no sábado (6) das 11h às 16h, e une o cardápio e as atrações típicas da estação a música ao vivo e musicalização para crianças. Quem for vestido a caráter recebe um brinde. A entrada é grátis.

Endereço: Alameda Prudente de Moraes, 404, Mercês, Curitiba.

Festa Junina Amigos do Solsken

A festa do Clube Urca acontece dia 14 (d0mingo) a partir das 15h e vai oferecer comidas típicas sem glúten. A entrada é de R$ 15 para adultos, com direito a um saquinho de doces juninos. Crianças até 11 anos não pagam. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Endereço: Rua Albano Reis, 170, Curitiba.

Paróquia Senhor Bom Jesus do Cabral

O arraial da paróquia acontece nos dias 27 (sábado), das 12h às 21h, e 28 (domingo), das 12h às 18h, no pátio e no salão paroquial, com sorteio de prêmios nos dois dias. A entrada é grátis.

Endereço: Rua Bom Jesus, 159, Cabral, Curitiba.

4º Arraiá da São Judas

De sexta (5) a domingo (7), a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Judas Tadeu, em Maringá, realiza o 4º Arraiá da São Judas. Com direito a shows, bingo e almoço no domingo.

Endereço: Praça das Palmeiras, Parque Palmeiras, Maringá.