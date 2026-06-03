Arraiá da Paróquia São Judas em Maringá tem três dias de festa com shows e bingo; programação

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Judas Tadeu, em Maringá, realiza neste fim de semana o 4º Arraiá da São Judas. A festa junina acontece de sexta-feira (05/06) a domingo (07/06) e promete reunir o melhor do clima de São João, com comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e shows ao vivo.

O evento é aberto ao público e conta com uma programação recheada para toda a família. Confira os horários e as atrações de cada dia:

Programação completa do Arraiá da São Judas 2026

Sexta-feira (05/06) – Abertura

19h30: Missa de abertura oficial do 4º Arraiá

Missa de abertura oficial do 4º Arraiá 20h30: Show e animação com o grupo Os Violeiros Amigos dos Jaspion

Sábado (06/06) – Show e Quadrilha

16h00: Abertura das barracas com comidas típicas e brincadeiras

Abertura das barracas com comidas típicas e brincadeiras 20h15: Apresentação do tradicional Teatro Caipira e da Quadrilha

Apresentação do tradicional Teatro Caipira e da Quadrilha 20h30: Show ao vivo com Thiago Fogaça e Marcelo Sanfoneiro

Domingo (07/06) – Almoço, Bingão e Grupo Herança

O último dia de festividade começa cedo e traz diversas atrações:

08h00 e 10h00: Santa Missa

Santa Missa 11h00: Almoço festivo

Almoço festivo 14h00: Bingão do Padre (com prêmio principal de R$ 1 mil em dinheiro)

(com prêmio principal de R$ 1 mil em dinheiro) 19h00: Revelação da Rainha da Festa

Revelação da Rainha da Festa 20h00: Show de encerramento com o Grupo Herança

A organização do evento ressalta que, excepcionalmente neste domingo (07/06), não haverá a missa das 19h.

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e São Judas Tadeu fica na Praça das Palmeiras, no Parque Palmeiras, em Maringá – PR.