9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta

As festas juninas são um momento de celebração e alegria, repletas de comidas típicas deliciosas que encantam a diferentes paladares. Para pessoas com limitações alimentares, como a intolerância ao glúten, é perfeitamente possível adaptar as receitas dos pratos tradicionais, permitindo que todos aproveitem as festividades sem preocupações.

A seguir, confira 9 receitas juninas sem glúten!

1. Bolo de milho-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho-verde

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de óleo de coco

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar demerara

1 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite de coco, o óleo de coco e os ovos até obter uma mistura homogênea. Em um recipiente grande, misture o açúcar, o fubá, a farinha de arroz e o sal. Adicione a mistura do liquidificador aos ingredientes secos e mexa para incorporar.

Por último, acrescente o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Sirva em seguida.

2. Pamonha assada

Ingredientes

2 xícaras de chá de milho-verde

1 xícara de chá de leite de coco

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1 colher de chá de sal

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o milho-verde com o leite de coco, o óleo de coco, o açúcar e o sal até formar uma mistura homogênea. Despeje a mistura em assadeira untada com óleo de coco e nivele a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 50 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.

3. Arroz doce

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz branco

4 xícaras de chá de água

1 l de leite integral

395 g de leite condensado

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o arroz, a água, a canela em pau e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e cozinhe até que o arroz fique macio e a água seja quase totalmente absorvida. Acrescente o leite integral e misture delicadamente. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 15 minutos, mexendo de vez em quando para evitar que grude no fundo da panela.

Adicione o leite condensado e continue cozinhando, mexendo sempre, até obter uma consistência cremosa. Desligue o fogo e retire a canela em pau e os cravos-da-índia. Distribua em recipientes individuais e finalize com canela em pó. Sirva em seguida.

Pastel de queijo (Imagem: Pedro Ignacio | Shutterstock)

4. Pastel de queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de amido de milho

1 colher de chá de sal

2 ovos

1/2 xícara de chá de água morna

500 g de queijo muçarela fatiado

muçarela fatiado Orégano a gosto

Óleo vegetal para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, o amido de milho e o sal. Adicione os ovos e a água morna e mexa até obter uma massa homogênea. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de arroz, disponha a massa sobre ela e abra com um rolo. Corte no formato de discos e recheie com o queijo e o orégano. Dobre ao meio e pressione as bordas com um garfo para fechar. Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, frite os pastéis até dourar. Sirva em seguida.

5. Bolinho de mandioca com queijo

Ingredientes

500 g de mandioca descascada, cozida e amassada

1 colher de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

ralado 200 g de queijo muçarela cortado em cubos

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a mandioca amassada, a manteiga, o queijo parmesão, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea e fácil de modelar. Pegue pequenas porções da massa, abra na palma da mão e coloque um cubo de muçarela no centro. Feche cuidadosamente, modelando em formato de bolinha e certificando-se de que o recheio esteja completamente coberto. Disponha os bolinhos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e pincele com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Curau de milho-verde (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

6. Curau de milho-verde

Ingredientes

4 espigas de milho-verde

500 ml de leite de coco

1 xícara de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Retire os grãos das espigas com uma faca afiada. Em um liquidificador, bata os grãos de milho-verde com o leite de coco até obter uma consistência homogênea. Coe a mistura em uma peneira fina, pressionando para extrair todo o líquido, e disponha em uma panela. Adicione o açúcar e o sal e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio até engrossar e soltar do fundo da panela, mexendo sempre. Distribua o curau em recipientes individuais e polvilhe com canela em pó. Sirva em seguida.

7. Canjica doce

Ingredientes

500 g de milho para canjica

1 l de leite de coco

1/2 xícara de chá de açúcar demerara

1/2 xícara de chá de coco ralado

1 canela em pau

3 cravos-da-índia

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o milho, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e coloque o milho em uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e aguarde a pressão sair. Escorra a água e adicione o leite de coco, o açúcar, o coco, a canela em pau e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e retire os cravos-da-índia e a canela. Sirva em seguida.

Cuscuz de tapioca (Imagem: iuliia timofeeva | Shutterstock)

8. Cuscuz de tapioca

Ingredientes

2 xícaras de chá de tapioca granulada

1 l de leite de coco quente

1 xícara de chá de açúcar demerara

1 pitada de sal

Coco ralado para polvilhar

ralado para polvilhar Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture a tapioca granulada, o açúcar e o sal. Despeje o leite de coco sobre a mistura e mexa. Deixe descansar por 30 minutos, mexendo ocasionalmente, até a tapioca absorver o leite de coco e inchar. Transfira a mistura para uma forma untada com óleo de coco e leve à geladeira por 1 hora. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme. Polvilhe com coco ralado e sirva em seguida.

9. Broa de milho

Ingredientes

1 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de sopa de fermento biológico seco

1 colher de chá de sal

2 ovos

1 xícara de chá de leite de aveia morno

1/4 de xícara de chá de óleo

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Óleo vegetal para untar

Fubá para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente grande, misture o fubá, a farinha de arroz, o polvilho doce, o açúcar e o sal. Em outro recipiente, bata os ovos e acrescente o leite de aveia, o óleo e o vinagre de maçã. Junte a mistura aos ingredientes secos e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento biológico e misture delicadamente.

Após, com uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinha. Achate com as mãos e disponha em uma forma untada com óleo e polvilhada com fubá. Deixe descansar por 40 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 45 minutos. Retire do forno e aguarde esfriar. Sirva em seguida.