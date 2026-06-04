Tapetes de Corpus Christi transformam avenida de Curitiba; veja fotos

Nesta quinta-feira (04/06), participantes da Igreja Católica celebram o Corpus Christi. Em Curitiba, a preparação para o dia começou cedo, por volta das 8h, com a montagem dos tradicionais tapetes na Avenida Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

O evento possui 10 horas ininterruptas de programação, com a expectativa de público de 130 mil pessoas. Os tapetes feitos para a procissão possuem pouco mais de 2 quilômetros de extensão, ligando a Catedral Basílica (Praça Tiradentes) à Praça Nossa Senhora de Salete.

Confira as fotos abaixo:

Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná Foto: Rafael Maia | Tribuna do Paraná

Programação do Corpus Christi Curitiba 2026

08h: Início da montagem dos tapetes na Av. Cândido de Abreu;

08h30: Início das ações sociais e distribuição de cafés da manhã;

09h: Visitas dos bispos auxiliares, Dom Reginei Modolo e Dom Adenis de Oliveira, a hospitais e instituições com o Santíssimo Sacramento;

13h30: Momento de louvor com o Ministério de Música Colo de Deus (na Catedral Basílica);

14h30: Momento de espiritualidade e animação com o Padre Reginaldo Manzotti;

15h: Santa Missa Solene presidida em frente à Catedral Basílica, na Praça Tiradentes;

16h15: Início da tradicional Procissão com o Santíssimo Sacramento pela Av. Cândido de Abreu até a Praça Nossa Senhora de Salete;

17h40: Bênção solene com o Santíssimo Sacramento no palco da Praça Nossa Senhora de Salete;

18h: Show de encerramento com o Padre Reginaldo Manzotti e participação da Colo de Deus.