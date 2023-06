O sábado (17) é de curtição em diversos locais da Curitiba com festas juninas. A celebração com arraiais, feiras gastronômicas, shows e brincadeiras irão divertir toda a família. São vários eventos gratuitos.

A primeira opção é para a criançada. Um arraiá infantil pra lá de animado promete agitar o Shopping Curitiba com programação totalmente gratuita, com brincadeiras temáticas e a participação da banda Tupi Pererê. A ação acontece das 14h às 18h. A curadoria e a produção são do Muralzinho de Ideias.

Outra dica é no Aeroclube do Paraná promovendo o “Arraiá pra lá di bom”, das 13h às 19h, na Sede do Aeroclube do Paraná. A entrada é franca.

E olha essa, uma boa opção é a 1ª Festa de São João na Borda do Campo, na Grande Curitiba. O arraiá acontece neste sábado das 13h às 22h, no Ginásio Borda do Campo. A festa vai contar com quadrilha, diversas comidas típicas, correio elegante e muito mais para você e sua família aproveitarem. Apareça!

A Fazendinha Vereda, localizada em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, promove uma festa junina especial para toda a família. O evento acontece nos dias 17, 18, 24 e 25 de junho, das 10h às 17h. Na programação, estão previstas atividades variadas, barraquinhas com brincadeiras, touro mecânico, comidas típicas e muito mais. A entrada tem o valor de R$59 para adultos e crianças acima de 4 anos; R$41 para crianças abaixo de 4 anos e idosos a partir de 60.

O local ainda oferece um buffet colonial, passeio a cavalo e pedalinho – que são cobrados à parte. Para garantir sua entrada, é indicado fazer reserva antecipada pelo site.

Ainda no sábado, a festança tá chegando com o Arraiá da Apae, no almoço, o tradicional churrasco está garantido (R$ 70). A programação conta com barraquinhas com comidas típicas da roça, brincadeiras, correio elegante, música ao vivo, sanfona, violão e uma violeira afinada pra embalar as quadrilhas e arrancar suspiros nos forrós. A festança também terá um animado bingo.

Por fim, o Shopping Crystal promove sua festa junina neste sábado. O evento conta com oficinas divertidas, decoração de espantalho, de tiaras e gravatas. Além disso, um incrível camarim de pinturas temáticas, guloseimas, brinquedos e muita diversão. As vagas para as oficinas são limitadas, e serão feitas no local, no próprio dia.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos