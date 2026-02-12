Festa em Curitiba celebra o Ano Novo lunar coreano com culinária e atividades típicas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem quer vivenciar uma autêntica celebração de Ano Novo lunar coreano terá uma oportunidade especial em Curitiba. No dia 21 de fevereiro, a ONG IYF Curitiba promove uma festa dedicada ao Seollal, tradicional celebração do Ano Novo coreano, com experiências culturais, vestimentas típicas e gastronomia oriental.

O Seollal representa um importante momento do calendário coreano, quando famílias se reúnem para celebrar o início de um novo ciclo lunar com rituais, comidas especiais e tradições ancestrais.

Para garantir uma experiência completa aos participantes, o evento foi dividido em três sessões, cada uma com atividades específicas. Com ingresso a R$ 10, os visitantes poderão escolher entre os horários das 10h às 12h (Sessão 1), das 12h às 14h (Sessão 2) ou das 14h às 16h (Sessão 3).

Programação da Festa de Ano Novo da Coreia em Curitiba

As sessões 1 e 3 oferecem experiências com o Hanbok, traje tradicional coreano conhecido por suas cores vibrantes e design elegante. Os participantes aprenderão também o jeito correto de fazer o cumprimento tradicional, além de terem contato com a culinária coreana.

Já a sessão 2 é dedicada aos jogos tradicionais, permitindo aos visitantes conhecerem brincadeiras que fazem parte do cotidiano e das celebrações na Coreia, além de também experimentarem a gastronomia típica.

Vale destacar que, embora o ingresso inclua experiências culturais, os pratos da gastronomia coreana serão cobrados à parte. As vagas são limitadas para cada sessão e as inscrições já podem ser feitas pelo site do evento.

A festa acontece na Rua Diogo Mugiatti, 1652, no bairro Boqueirão, em Curitiba, das 10h às 16h, seguindo os horários das sessões programadas.