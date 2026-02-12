Habilitação gratuita: Paraná inicia inscrições para CNH Social

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quinta-feira (12/02), o Governo do Paraná abriu as portas para um sonho que muitos paranaenses cultivam há anos: a carteira de motorista. São 4 mil vagas para o programa CNH Social, que oferece habilitação gratuita para pessoas de baixa renda em todo o estado.

A casa das habilitações paranaenses está com inscrições abertas até 14 de março, exclusivamente pelo site www.cnhsocial.detran.pr.gov.br. Para participar, é preciso ter renda familiar de até três salários mínimos, morar no Paraná há pelo menos 12 meses e estar com cadastro ativo no CadÚnico.

A receita para conquistar a CNH gratuita inclui paciência e atenção aos detalhes. O programa oferece primeira habilitação nas categorias A (motos) ou B (carros), com distribuição que contempla os 399 municípios do estado. Um detalhe importante: para quem optar pela categoria B, a carteira já virá com a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada), facilitando o caminho para quem pretende usar o veículo como instrumento de trabalho.

A massa das inscrições será distribuída em cinco porções principais: Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá e Cascavel. A tradição do programa mantém reserva de 10% para estudantes da rede pública estadual, outros 10% para mulheres e 5% para pessoas com deficiência.

O processo tem etapas e precisa de tempo. Os candidatos selecionados serão distribuídos entre autoescolas parceiras e clínicas credenciadas em suas regiões. A lista final, com os nomes dos aprovados no processo seletivo, será publicada em 31 de março no site do programa.

O diretor-presidente do Detran-PR, Santin Roveda, destaca que o programa oferecerá no mínimo 10 horas/aula práticas, com direito a mais 5 horas em caso de reprovação, superando as 2 horas exigidas pelas novas regras nacionais de habilitação.

Para muitos paranaenses, essa oportunidade representa mais que uma simples carteira de motorista – é a chance de ampliar horizontes profissionais e pessoais, especialmente em um estado onde as distâncias e o transporte público nem sempre favorecem quem precisa se deslocar para trabalhar ou estudar.