Fuja dessa!

“Proibido fumar”: Paraná atualiza regras e exige novas placas contra uso vapes

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Alep Julia Moreira
- Atualizado: 12/02/26 12h24
Imagem mostra um rapaz utilizando um VAPE
Foto: Depositphotos.

Até abril, estabelecimentos comerciais e locais públicos do Paraná deverão atualizar as placas de “proibido fumar”. A nova Lei nº 22.945/2025, proposta pela deputada estadual Cristina Silvestri (PP), determina que a sinalização passe a incluir também os cigarros eletrônicos, como pods e vapes. 

A nova placa deverá conter a frase: “É proibido fumar e vaporizar neste local, conforme a legislação estadual vigente”, além de imagens de um cigarro convencional e de um cigarro eletrônico, ambos com o símbolo universal de proibição.

Para a deputada, a mudança responde ao avanço do consumo, especialmente entre jovens. “Mesmo proibidos, os cigarros eletrônicos são cada vez mais usados. A atualização da lei é importante para deixar claro que esses dispositivos também estão vedados em ambientes coletivos, garantindo mais proteção à saúde pública”, afirma.

Modelo da nova placa. Foto: Reprodução.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em 2025, indicam que um em cada seis jovens entre 13 e 17 anos já experimentou cigarros eletrônicos ao menos uma vez. 

Apesar da popularização, a fabricação, comercialização e importação desses produtos são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde 2009. Em 2024, a norma foi atualizada e passou a incluir dispositivos descartáveis ou reutilizáveis, com ou sem nicotina. 

A Anvisa também alerta para os riscos à saúde. O uso de cigarros eletrônicos está associado ao surgimento de lesões pulmonares relacionadas ao uso de dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidas pela sigla EVALI (E-cigarette or Vaping Product Use–Associated Lung Injury). 

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.