Festa de igreja em Curitiba vai ter uma tonelada de costela fogo de chão

A tradicional Festa da Padroeira da Paróquia Sagrada Família, na Cidade Industrial de Curitiba, acontecerá no próximo domingo (13). Para marcar o evento, a famosa costela fogo de chão da festa ganhará um reforço: será assada uma tonelada de carne – um aumento de 260 kg em relação ao ano passado.

O preparo para o almoço começará nas primeiras horas da madrugada do dia 13 de abril, com o trabalho dos voluntários da paróquia. Já a festa iniciará às 10 horas com a missa.

No almoço, além da costela fogo de chão, os visitantes poderão comer no buffet livre arroz branco, macarrão, maionese, mix de saladas e farofa.

O valor do almoço será de R$ 50 para quem adquirir antecipadamente até o dia 12 de abril. No dia da festa, o convite será vendido por R$ 60. A compra antecipada pode ser feita pelo WhatsApp da secretaria paroquial, pelo número (41) 98750-5111.

Festa da Paróquia Sagrada Família terá shows de prêmios e sorteios

Para quem preferir, também haverá a venda de costela por quilo para viagem e acompanhamentos. Após o almoço, também no dia 13 de abril, a paróquia terá venda de pastéis e doces, sorteio do show de prêmios e diversas atrações.

Serviço – Festa da Padroeira Sagrada Família na CIC

Evento: Festa da Padroeira Sagrada Família

Data: 13 de abril, domingo

Local: Paróquia Sagrada Família – CIC (Rua Pedro Gusso, 4451)

Almoço antecipado por R$ 50 – 41 98750-5111