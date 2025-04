Nuvem gigante chama atenção em Curitiba: Um cobertor no céu azul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Olho no céu!

Moradores de Curitiba tiveram, na manhã desta terça-feira (08), um cenário diferente no céu. Em vários bairros de Curitiba foi possível verificar uma formação de nuvem que parecia um verdadeiro cobertor branco, contrastando com o céu azul ao fundo.

Segundo o Simepar, esse fenômeno de uma extensa camada de nuvens baixas é do tipo “stratus“. É uma transição bastante abrupta entre o céu limpo e o “cobertor” de nuvens. O vídeo da nuvem gigante foi divulgado pelo meteorologista Lizandro Jacóbsen. Assista logo abaixo na matéria!

Essa formação ocorre devido ao ar um pouco mais aquecido em níveis mais altos, logo acima da superfície (inversão térmica), com deslocamento para leste devido à direção dos ventos. A faixa leste (Região Metropolitana/ Litoral) estão com maior conteúdo de umidade, diferente do interior, ou seja, a condição local favoreceu essa formação.

