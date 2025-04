Restaurante de Curitiba especializado em frango frito é destruído por incêndio

Um incêndio no começo da madrugada desta terça-feira (08) no bairro Boqueirão, em Curitiba, atingiu o interior do restaurante Frango Americano, na Rua José Hauer. Os bombeiros acreditam que o fogo tenha iniciado em uma fritadeira elétrica.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria atingido posteriormente caixas de papelão em uma pizzaria que faz parte da mesma edificação. No combate ao incêndio, foi preciso arrombar uma porta de ferro.

As chamas atingiram uma cozinha de 25m² do restaurante de Curitiba, além do mezanino no pavimento superior que servia de depósito para caixas de papelão que desabou. Foram utilizados 2.000 litros de água para conter as chamas.

Para combater o incêndio no restaurante de Curitiba, foram deslocados viaturas do Boqueirão e do Bairro Novo. Ninguém saiu ferido.

