Curitiba em alerta de chuva intensa para esta terça-feira. Previsão do tempo completa!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba deve enfrentar um dia de chuva intensa, nesta terça-feira (08). Segundo dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a previsão do tempo em Curitiba indica precipitações a partir da noite, com um acumulado total de 14,6 mm.

A temperatura máxima não deve ultrapassar os 24°C, com mínima de 13°C, representando uma queda significativa em relação ao dia anterior, quando os termômetros chegaram a marcar 26°C.Curitiba está em um alerta de chuva intensa emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Muita chuva para Curitiba – Alerta amarelo

O Inmet emitiu um alerta laranja para chuvas intensas em Curitiba e região metropolitana. O aviso prevê precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60-100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A recomendação é para que a população fique atenta e evite áreas de risco. É importante também manter-se informado sobre possíveis atualizações das previsões e alertas meteorológicos.

Nesta terça-feira um fenômeno chamou atenção de moradores de Curitiba, quando uma nuvem gigante chamou a atenção dos moradores, criando um verdadeiro “cobertor no céu azul”. Veja aqui detalhes e a explicação de especialistas.

Diante desse cenário, é fundamental que os moradores de Curitiba e região estejam preparados, levando guarda-chuvas e vestimentas adequadas ao sair de casa. Motoristas devem redobrar a atenção nas vias, considerando a possibilidade de pista molhada e visibilidade reduzida.

Previsão do tempo para Curitiba nos próximos dias

A previsão do tempo em Curitiba para os próximos dias indica uma tendência de estabilização gradual das condições climáticas, com diminuição das chuvas e retorno das temperaturas às médias sazonais. No entanto, é essencial manter-se informado através de fontes oficiais para garantir a segurança e o bem-estar durante este período de instabilidade meteorológica.

Para quarta-feira (9), espera-se uma leve melhora nas condições climáticas, com redução das chuvas e aumento gradual da temperatura. No entanto, o céu permanecerá nublado, com possibilidade de chuviscos isolados.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉