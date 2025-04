Refrigerante queridinho dos anos 80 está de volta ao mercado!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após mais de duas décadas fora do mercado, o refrigerante Slice estará de volta. Lançado em 1984 pela PepsiCo, o Slice marcou a década de 1980 inovando ao incluir 10% de suco de fruta na composição. Essa diferença foi inédita no mercado acostumado com opções açucaradas e aditivos químicos.

O Slice desapareceu no início dos anos 2000. A marca retorna com uma versão atualizada, apelidada de “Slice 2.0”, resultado de uma parceria com a Suja Life, uma empresa conhecida por suas bebidas orgânicas. A proposta é utilizar 5 gramas de açúcar por lata, uma grande diferença em relação aos concorrentes que possuem cerca de 39 gramas de açúcar em uma lata de 350 ml.

Além disso, a fórmula não utiliza xarope de milho rico em frutose, um ingrediente comum em refrigerantes que são alvos de críticas devido aos seus efeitos negativos à saúde.

A linha do Slice vai oferecer sabores de Laranja, Limão-Lima, Cola Clássica e Toranja Spritz.

