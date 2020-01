Amantes de churrasco e da boa música sertaneja têm encontro marcado neste fim semana no Litoral do Paraná. Fernando e Sorocaba chegam com tudo ao Café Curaçao, em Guaratuba, no sábado (25) com o “Isso é Churrasco”, evento gourmet, que combina show e degustação de muitas carnes nobres.

continua depois da publicidade

+ Leia também: Açougue cria loja baseada na honestidade e que pode ser instalada em condomínios

Ao todo, serão três horas ininterruptas com os grandes sucessos da dupla e quatro horas de open de churrasco, com cortes como picanha, ancho, chorizo, brisket e costela, além de linguiça cuiabana e complementos como abacaxi, abóbora, pão de alho e farofa. Todas estas delícias, assadas por churrasqueiros experientes.

Além de um bom churrasco, o público que marcar presença poderá conferir de perto os grandes hits da dupla como “Zona de Risco”, “Bala de Prata”, “Isso é Churrasco”, “Madri”, “Bom Rapaz”, “Cada Um Na Sua” e outras grandes canções da música brasileira.

Foto: Divulgação/Fernando e Sorocaba. Foto: Divulgação/Fernando e Sorocaba. Foto: Divulgação/Fernando e Sorocaba. Foto: Divulgação/Fernando e Sorocaba. Foto: Divulgação/Fernando e Sorocaba. Foto: Divulgação/Fernando e Sorocaba.

Tradição brasileira

No Brasil, churrasco é sinônimo de encontro com os amigos, com a família, momento de celebrar e estar com quem a gente mais gosta, para curtir também, nossas música favoritas. Na história de Fernando e Sorocaba não é diferente. Para os artistas, nos churrascos é possível aproveitar o dia de folga ao lado de quem eles amam, fazendo o que mais gostam. Quando conseguem um tempinho livre na lotada agenda, os sertanejos se reúnem para assar uma carne.

+ Leia mais: Fábrica de Slime agita as férias das crianças em shopping da região de Curitiba

Fernando inclusive tem a fama de ser “o cara” do churrasco. Já Sorocaba adora reunir amigos, família, com roda de música, muita moda boa e papo bom. Esses encontros e a troca de energia geram a sintonia perfeita para o projeto em questão.

“Amo churrasco! Sempre que posso acendo a churrasqueira. Não importa a hora. Acabei até me envolvendo com alguns negócios na área. Por conta disso, a maioria das pessoas que me encontram tem o mesmo pedido: me convide para um churrasco na sua casa? Então tivemos a ideia desse projeto, diz Fernando.

Isso é Churrasco com Fernando e Sorocaba

Local: Café Curaçao Guaratuba – Av. Brejatuba, 500

Quando: Sábado 25 de janeiro

Abertura dos portões: 19h / Início do show: 22h

Ingresso Feminino: (incluso open de churrasco) – R$210,00 (inteira) e R$110,00 (meia-entrada);

Ingresso Masculino: (incluso open de churrasco) – R$270,00 (inteira) e R$140,00 (meia-entrada).

Assinantes do Clube Gazeta do Povo têm 50% de desconto na compra de até dois ingressos.