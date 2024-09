Feira de Vinil em Curitiba dia 13 de outubro: veja programação

A 4ª Feira de Vinil, Colecionáveis e Variedades, considerada a maior e mais variada feira de vinis de Curitiba, acontece no dia 13 de outubro. São mais de 8 mil discos de vinil de 20 expositores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os estilos vão do jazz, do MPB ao sertanejo. Um estante conta só com discos de vinil novos.

A feira conta ainda com fitas k7, cartuchos de videogame, artigos, objetos da cultura geek, antiguidades variadas, brinquedos e itens colecionáveis, objetos 3D, bonecos funko, action figures, camisetas temáticas com estampas de rock e cinema, chocolates, doces, vinhos, cosméticos, artesanatos e bijouterias.

O evento acontece no ginásio do Ukra Bar, anexo ao Clube Cultural Poltava (R. Pará, 1079, Água Verde). Regada a boa música, a feira abre das 10h às 18 horas, é pet friendly e tem entrada gratuita.

Dia das Crianças

Para comemorar o Dia das Crianças, haverá uma atividade inédita, especial para elas. A feira irá promover oficinas de audição de histórias infantis. Será uma oportunidade para os pequenos terem um primeiro contato com as vitrolas portáteis e disquinhos coloridos que fizeram sucesso nos anos 60 e 70.

“Sem dúvida, será um momento de alegria para as crianças e de nostalgia para pais e avós”, dizem os organizadores do evento, Werkley Hamm e Silva, Gilber Pontes e Celso Ramos Filho. As oficinas irão acontecer às 14h, 15h e 16h. A atração é gratuita, mas as vagas são limitadas e a participação é por ordem de chegada.

E para quem curte videogames antigos, haverá vários jogos e consoles à venda, além de games portáteis, tanto atuais quanto retrô. E ainda será possível jogar gratuitamente durante a feira em aparelhos originais Nitendo e Mega Drive. Estão disponíveis dois consoles com os jogos Super Mário e Sonic para fazer a alegria dos aficionados.

Para animar a festa, durante toda a feira, o DJ Gilber comandará as pick-ups com discotecagem em vinil.

Sorteio e discos gratuitos

Quem chegar cedo vai poder escolher até dois discos grátis da caixa selecionada, com 200 opções de artistas nacionais, estrangeiros e trilhas sonoras. E a novidade é o sorteio de discos, camisetas temáticas oferecidas pela Ruído e um kit com camisetas, bótons e patches. Para concorrer, basta efetuar compras de até R$ 50 na feira e garantir os cupons com os expositores.

Gastronomia

Com amplo espaço externo com parquinho e cama elástica, o Ukra Bar é uma ótima opção para os visitantes curtirem ainda mais a feira em família. O gastrobar conta com doze torneiras de chope artesanal, drinks e estará servindo seu tradicional cardápio, que inclui comida típica ucraniana, porções de boteco e sanduíches especiais inspirados em vários países do mundo.

A 4ª Feira do Vinil, Colecionáveis e Variedades é uma realização do coletivo CWB Vinil Fest, formado pelas empresas Espaço Alternativo, Personal Records e Ruído Camisetas, em parceria com o Ukra Bar. Saiba mais no instagram @cwb_vinilfest ou no Facebook CWB Vinil Fest.

Serviço

4ª Feira do Vinil, Colecionáveis & Variedades

Dia: 13 de outubro de 2024

Horário: Das 10h às 18h.

Local: Ginásio do Ukra Bar/Clube Poltava

Rua Pará, 1079, Água Verde.

Reservas pelo whatsapp (41) 3521-7603

Entrada gratuita

Evento Pet friendly

Caçador de Boteco! Bar em bairro de Curitiba bomba e coloca região na rota dos botecos! Orla de patrão! Que tal esse visual? Praia famosa do Paraná terá cara nova! Descubra! Bairro nobre de Curitiba terá novo shopping com lojas confirmadas!