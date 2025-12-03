Família Capivara protagoniza espetáculo de Natal no Passeio Público; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma família inusitada e tipicamente curitibana ganhou os holofotes nesta quarta-feira (03/12) no coração da capital paranaense. O espetáculo “Um Sonho de Natal na Ilha das Ilusões” estreou no Passeio Público, no Centro de Curitiba, trazendo como protagonistas os animais símbolos da cidade: a Família Capivara.

Com início às 19h15, a apresentação acontece em um cenário especial montado ao ar livre na Ilha das Ilusões, localizada no lago principal do Passeio Público. Os visitantes puderam acompanhar a história divertida de uma família de capivaras – composta por mãe, pai, filho e filha – que se prepara para celebrar um Natal inesquecível.

Confira um trecho da apresentação:

Foto: Ernani Ogata | Colaboração Tribuna do Paraná

O musical, que tem duração aproximada de 30 minutos, desenvolve-se quando os pequenos filhotes da família decidem seguir as próprias ideias para a celebração natalina. Durante o espetáculo, Papai Noel e duendes auxiliam na narrativa da aventura protagonizada pelos simpáticos roedores que conquistaram o coração dos curitibanos.

Foto: Ernani Ogata | Colaboração Tribuna do Paraná

Sob a direção de Edson Bueno, o espetáculo promete encantar famílias inteiras até o dia 23 de dezembro, com apresentações de terça a domingo, sempre no mesmo horário, às 19h15.

Natal de Curitiba: carrossel abre no Parque Tanguá

A programação natalina de Curitiba ganhou outra atração especial nesta quarta-feira. No bairro Taboão, o carrossel do Parque Tanguá também abriu as portas ao público, oferecendo os nostálgicos cavalinhos e as divertidas “xícaras malucas” para a alegria da criançada.