Depois do sucesso da segunda edição do VinaBurger Bom Gourmet, chegou a vez dos fãs das pizzas aproveitarem o Festival de Pizza Bom Gourmet e Vina, que vai desta quinta (15) ao dia 25 deste mês. Durante dez dias, 18 pizzarias da cidade vão oferecer diversos sabores do prato, com descontos que variam de 30% a 50%. Os pedidos podem ser feitos diretamente no site do www.vaidevina.com.br ou pelo aplicativo autenticamente curitibano Vina e a taxa de entrega fica a critério de cada restaurante – alguns não cobram frete.

Uma das atrações do festival é a clássica portuguesa de O Rei da Pizza, que está no mercado desde 1995. A pizza foi a vencedora do Prêmio Bom Gourmet na categoria, cujos vencedores foram escolhidos pelo voto popular. A combinação, como não poderia deixar de ser, é super tradicional: molho de tomate fresco, muçarela, presunto, cebola, ovos e azeitona. Já a massa, assada no forno, tem na crocância a sua grande virtude. A pizza de 8 pedaços sai por R$ 32,90 + taxa de entrega.

Pizza marguerita de O Jardineiro.| Foto: Ligia Lagos/O Jardineiro

Já a Pizzaria Chocolate com Banana aposta em uma versão oposta, que foge ao convencional, para cativar os amantes da pizza. Apesar do nome remeter a sabores doces, o restaurante, que fica no bairro Hugo Lange, aposta na surpreendente combinação de mandioquinha (batata-salsa ou batata-baroa, dependendo do gosto) com bacon.

Outro sabor que foge à tradição das pizzarias, mas que é a cara de Curitiba é a pizza de bombom de uva da La Piazza, que mescla ingredientes da sobremesa super popular na capital paranaense: uva, chocolate e leite condensado.

Pizza de bombom de uva da La Piazza. Foto: Divulgação/Vina

Pizzarias participantes

Participam do festival as seguintes pizzarias: Flavor Pizzaria, La Piazza, O Rei da Pizza, Pizzaria Itália, Pizza Prime – Bigorrilho, Pizzaria Chocolate com Banana, The Spartans Co., Tastar Pizza & Burger, A Botânica Pizza, Pizzaria Armazém São Gonçalo, De Luca Pizzaria Gourmet, Di Terni Pizzaria & Focacceria, La Pizza Pizzaria, Pizzaria Dona Ana, Dom Alberto Pizzaria, Pizzarias Delivery Maia´s, Pizzaria do Paulistano e O Jardineiro Restaurante.

Para conhecer todos os mais de 150 sabores oferecidos pelas 18 pizzarias participantes do Festival de Pizza Bom Gourmet e Vina é só acessar o site www.vaidevina.com.br ou ir direto no banner do aplicativo do Vina.