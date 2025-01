Exposição em shopping de Curitiba traz obras de artista uruguaio; Últimos dias!

Até o dia 24 de janeiro, o Alto da XV Mall recebe uma exposição assinada pelo artista uruguaio Ildefonso Cesar. Residente na cidade há dois anos, o pintor já expôs suas peças no Tribunal de Justiça de Curitiba e agora apresenta uma coleção única com 40 obras no estilo impressionista, que podem ser apreciadas e adquiridas durante o evento.

Com uma técnica refinada, Idelfonso elabora suas telas a óleo, com vários pincéis e espátulas diferentes, para criar efeitos vibrantes e profundos que transportam o espectador a cenários de luz e cor. O diferencial do artista está no seu processo criativo: ele fabrica pessoalmente grande parte dos pincéis que utiliza em seu trabalho, o que lhe permite explorar texturas e resultados que traduzem sua visão única da realidade.

O artista conta que está sempre em busca de paisagens que o inspire. “Tenho viajado por muitos lugares para poder captar imagens incríveis. Me considero um amante da natureza e grande observador para aplicar o jogo de luz e sombra fazendo com que fique o mais fiel possível”, explica Idelfonso.

Além de poder admirar as obras, os visitantes também poderão adquirir as pinturas diretamente do artista, que estará disponível para conversar com os interessados sobre o processo criativo por trás de cada peça. Após morar por 33 anos no Rio Grande do Sul e sete em Santa Catarina, Idelfonso escolheu Curitiba, há dois anos, para sua nova residência. “Curitiba é uma cidade maravilhosa, hoje moro e tenho meu ateliê aqui no Alto da XV, é gratificante ter a oportunidade de expor meu trabalho próximo a minha casa, em um espaço tão democrático como o Alto da XV Mall”, comenta o artista.

De acordo com Alana Augusto da Cunha, analista de eventos do Alto da XV Mall, a exposição é uma oportunidade de apreciar obras incríveis e conhecer um pouco mais sobre a experiência de Idelfonso. “O Alto da XV procura valorizar a cultura regional, essa é uma oportunidade incrível que tivemos de expor obras muito significativas e ricas do Idelfonso, além de proporcionar um ambiente cultural para a comunidade ao redor”, explica.

A exposição estará aberta ao público durante o horário de funcionamento do shopping. A entrada é gratuita e todos estão convidados a prestigiar as obras.

Serviço:

Exposição de Arte Impressionista de Ildefonso Cesar

Data: 8 a 24 de janeiro de 2025

Local: Alto da XV Mall, rua Camões, 601, na praça de eventos

Horário: das 10h às 20h

Entrada gratuita