Evento no Jockey Club reúne corrida de cavalos, feijoada e samba neste sábado

O Jockey Club do Paraná, localizado no bairro Tarumã, em Curitiba, realizará neste sábado (10) uma edição de Turfe (corrida de cavalos) com samba e feijoada. Serão oito páreos a partir das 14 horas – com o cânter da prova de abertura – e encerramento às 18 horas. O evento tem entrada e estacionamento gratuitos e também contará com brinquedos infláveis, passeios à cavalos, foodtrucks e DJ.

O almoço, onde será servida uma feijoada com acompanhamentos, foi criado em parceria com a Arena White Hall e a Prime – empresas de entretenimento. O objetivo é criar um novo espaço para o público no Hipódromo.

O valor antecipado do almoço é de R$ 89,90. O ingresso dará direito ao buffet de feijoada que será servido no Salão dos Arcos, no piso térreo da Arquibancada White Hall. Haverá também serviço a parte com drinks e bebidas, ao som de samba ao vivo.

Quem estiver no Jockey poderá acompanhar as corridas de cavalos na arquibancada ou pelo telão instalado no Salão dos Arcos. Informações sobe o evento podem ser obtidas na Secretaria do Jockey, pelo número de WhatsApp 41 3075-2121.

Craques da corrida de cavalo vão estar no Jockey Club em Curitiba

O evento de sábado também contará com o retorno ao Turfe Brasileiro de dois craques do esporte: Altair Domingos (jóquei) e Pedro Nickel Filho (treinador). Os dois são múltiplos ganhadores na América do Sul e estavam radicados no Turfe Argentino. Também estarão presentes os jóqueis internacionais João Moreira – o Magic Man, Leandro Henrique e Vagner Borges.

Aos apostadores, as atrações serão as seguintes:

PICK 7: Garantia de 40k (início 2º. Páreo – 14h52)

BETTING 3EX: Garantia de 12k (início 6º. Páreo – 16h53).

SUPER QUADRIFETA: Garantia de 10k (8º. Páreo – 17h58)

+ Leia mais Curitiba em alerta na previsão do tempo: Frente Fria traz muita chuva

Cardápio da feijoada no Jockey Club

Feijoada brasileira em cumbucas separadas

Pé de porco

Rabo de porco

Costelinha defumada e carne seca

Calabresa defumada e paio

Guarnições que completam o prato

Bisteca grelhada

Linguiça grelhada

Arroz branco

Farofa

Couve

Banana à milanesa

Laranja

Vinagrete

Torresmo e bacon

*Bebidas não estão inclusas

Serviço – Jockey Club do Paraná

Endereço: Avenida Victor Ferreira do Amaral 2291 – Praça Jóquei Pinheiro Filho – Bairro Tarumã

Entrada e Estacionamento Gratuitos Acesso pelo portão ao Lado do Ginásio do Tarumã Informações via WhatsApp: 41 3075-2121

Turfe Samba e Feijoada

Das 12 horas às 19 horas

Valor por pessoa: R$ 89,90

Crianças até 5 anos não pagam.

Crianças de 6 a 10 anos pagam meia.

Informações e Reservas via Whatsapp: 41 3075-2121

Ingressos também pela Blue Ticket: https://www.blueticket.com.br/evento/37814/turfe-samba-e-feijoada

Feijoada será servida das 12h00 às 16h30

Musica ao Vivo: Grupo 100 Controle