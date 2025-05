Curitiba em alerta na previsão do tempo: Frente Fria traz muita chuva

Do calor à possibilidade de geada! Essa é a virada de tempo prevista para este fim de semana de Dia das Mães, no Paraná. De acordo com Simepar, a sexta-feira (09) será de calor intenso com temperatura máxima prevista, em Curitiba, de 27ºC e 31ºC no litoral. Curitiba está com um alerta laranja para a risco de chuvas intensas.

Descendo no mapa, o Rio Grande do Sul está em alerta máximo e com perigo real de alagamentos severos (Veja mais logo abaixo).

O alerta de chuvas intensas para Curitiba é laranja e é válido, pelo menos, até às 10h deste sábado (10). O alerta laranja de perigo para chuvas intensas prevê a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). O alerta laranja para Curitiba tem ainda risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Nas regiões Oeste, Sudoeste e Sul do Estado já há previsão de chuva intensa, muitas trovoadas e rajadas de vento severas, que poderão ultrapassar os 70 km/h. Nestas regiões, somente na sexta o acumulado previsto de chuva é de 20 a 40mm.

Frente Fria faz o tempo virar no Paraná

A virada no tempo acontece por causa da passagem de uma intensa frente fria pelo estado. Já na madrugada de sábado (10) são esperados temporais na região leste entre os Campos Gerais, Grande Curitiba e Litoral.

“Entre a tarde e à noite, a frente fria avança para as demais regiões paranaenses, porém a intensidade dos temporais será menor. Mesmo assim, há previsão de chuva intensa e rápida com trovoadas e rajadas moderadas a fortes”, afirma Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba no sábado

A chuva já refresca as temperaturas no sábado. Curitiba terá 8 mm de chuva e temperatura entre os 12 e 21ºC.

Em Piraquara a previsão é de 12°C a 21°C; em Morretes de 13°C a 22°C; em Guarapuava de 14°C a 23°C e em Londrina de 18°C a 25°C.

Previsão do tempo para Curitiba no Dia das Mães

No Dia das Mães o tempo volta a ficar estável, porém com as temperaturas mais baixas. Curitiba terá sol entre nuvens e temperatura entre os 10 e 19ºC.



“A aproximação de uma massa de ar frio derruba as temperaturas e deixa o amanhecer frio desde o extremo Oeste até o Litoral. Na RMC e Litoral, ventos úmidos sopram do mar a região e mantêm as nuvens presentes com possibilidade de garoa de forma ocasional e temperaturas amenas à tarde”, explica Kneib.

Risco de Geada no Paraná

Há potencial para geada fraca na região de General Carneiro e Palmas no domingo. Na Grande Curitiba as temperaturas ficam entre 11°C e 17°C e em Morretes de 13°C a 17°C.

Rio Grande do Sul em condição SEVERA e alerta máximo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para condição severa, com possibilidade de chuva forte e persistente, raios, vento e eventual queda de granizo atuam nas Missões, Oeste, Centro e Vales. Há ainda um risco muito alto de alagamentos. O alerta para o estado gaúcho é válido para esta sexta-feira. É inevitável lembrar o que aconteceu no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas do ano passado. Mortes e milhares de famílias afetadas.

