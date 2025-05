Curitiba libera vacina contra gripe para toda a população a partir deste sábado

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba promove, neste sábado (10), o Dia D de vacinação e amplia, a partir da data, a imunização contra a gripe para toda a população a partir de 6 meses de idade. A decisão segue a nova orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Até então o imunizante contra a gripe estava disponível apenas para públicos prioritários elencados pelo Ministério da Saúde.

Além de ampliação de público, o Dia D terá um reforço no número de pontos de vacinação e acréscimo no horário de funcionamento. Serão 23 pontos de vacinação disponíveis das 8 horas às 15 horas.

“O objetivo é aproveitarmos a mobilização em torno do Dia D de Vacinação para imunizarmos o maior número de pessoas possível contra a gripe, protegendo a nossa população do vírus influenza”, afirma a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak.

Quem não puder comparecer no Dia D para receber a vacina da gripe ou de outras doenças, poderá procurar um dos 109 pontos de vacinação da cidade, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira no site Imuniza Já o endereço e os horários de funcionamento.

Curitiba aplicou 172 mil doses da vacina contra a gripe

Desde o início da imunização, em 1º de abril, até segunda-feira (05), foram aplicadas 172 mil doses da vacina contra influenza no público prioritário em Curitiba. A cobertura do público de rotina (pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes) da vacinação contra a gripe estava em 26%.

“O público prioritário é mais vulnerável e suscetível a complicações pela doença. Embora a vacinação seja ampliada para todos, é importante que especialmente as pessoas que façam parte deste grupo não deixem se imunizar”, explica a secretária. “A vacina ajuda a reduzir a circulação do vírus influenza (gripe) e o risco de agravamento em caso de contaminação”, completa Tatiane.

Em 2024, foram 52 mortes por influenza em Curitiba – este número só é menor do que o registrado em 2009, durante a pandemia do A H1N1, quando ocorreram 53 óbitos por gripe. Das 52 mortes ocorridas em 2024, 50 foram de pessoas com 60 anos ou mais, 49 tinham algum tipo de comorbidade e 41 não tinham se vacinado.

Vacinas disponíveis no Dia D em Curitiba

Durante o Dia D, além da vacina contra a gripe para todos com 6 meses ou mais, serão oferecidas todas as vacinas do calendário de rotina (confira no site Imuniza Já Curitiba o calendário completo). O objetivo da vacinação no sábado é oportunizar às crianças e suas famílias horários alternativos, para que todos coloquem a carteira vacinal em dia.

Ao buscar a vacina contra a gripe, é importante verificar se há algum imunizante em atraso e aproveitar a passagem pela unidade de saúde para se proteger contra outros vírus. Não há contraindicação em receber mais de um imunizante no mesmo dia.

Entre as vacinas de rotina oferecidas estão: BCG, hepatite B, pentavalente, VIP/VOP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY, DTP (tríplice bacteriana), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), varicela e covid-19, aplicadas conforme recomendação do Calendário Nacional de Vacinação.

Unidades de Saúde abertas neste sábado

23 unidades de saúde vão abrir no sábado (10), das 8h às 15h, para vacinação. São elas:

Regional CIC

US Campo Alegre (Avenida das Indústrias, 1.749 – CIC)

US Cândido Portinari (Rua Durval Leopolpo Landal, 1529 – CIC)

US Vitória Régia (Rua Paul Garfunkel, 2.000 – CIC)

Regional do Portão

US Vila Guaira (Rua São Paulo, 1.495 – Vila Guaíra)

US Santa Amélia (Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha)

Regional Matriz

US Mãe Curitibana (Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco)

US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Praça Ouvidor Pardinho – Centro)

Regional Boa Vista

US Bacacheri (Avenida Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri)

US Vila Esperança (Rua Cataratas do Iguaçu, 192 – Atuba)

US Vila Diana (Rua René Descartes, 537 Abranches)

Regional Santa Felicidade

US Pinheiros (Rua Joanna Emma Dalpozzo Zardo, 370 – Santa Felicidade)

US Campina do Siqueira (Rua General Mário Tourinho, 1.684 – Campina do Siqueira)

Regional Boqueirão

US Visitação (Rua Bley Zorning, 3.136 – Boqueirão)

US Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer)

Regional Bairro Novo

US Nossa Senhora Aparecida (Rua Carlos Amoretty Osório, 169 – Sítio Cercado)

US Parigot de Souza (Rua João Eloy de Souza, 111 – Sítio Cercado)

Regional Cajuru

US Iracema (Rua Professor Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia)

US São Domingos (Rua Ladislau Mikosz, 133 – Cajuru)

US Salgado Filho (Avenida Senador Salgado Filho, 5.265 – Uberaba)

Regional Tatuquara

US Monteiro Lobato (Rua Olivio José Rosetti, 538 – Tatuquara)

US Dom Bosco (Rua Angelo Tosin, 100 – Campo do Santana)

Regional Pinheirinho

US Sagrado Coração (Rua Antônio Claudino, 375 – Pinheirinho)

US Vila Leão (Rua Primo Lourenço Tosin, 21 – Novo Mundo)