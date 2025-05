Novo Papa Leão XIV, recém-eleito, já esteve em Curitiba

O recém-eleito Papa Leão XIV, anunciado na última quinta-feira (08) como sucessor de Francisco, tem uma ligação especial com Curitiba e o Paraná. Em 2004, quando ainda era conhecido como Frei Robert Prevost e ocupava o cargo de prior-geral da Ordem de Santo Agostinho, ele realizou visitas pastorais a comunidades agostinianas em Curitiba, Rolândia e Ponta Grossa.

A capital paranaense abriga uma das duas comunidades da Província Agostiniana no estado: a Paróquia Nossa Senhora da Cabeça, localizada na Cidade Industrial. Foi neste local que o então Frei Robert deixou sua marca durante as visitas no início dos anos 2000, cumprindo uma de suas missões como superior da Ordem.

Frei Maciel Alves Bueno, natural de Bela Vista do Paraíso e criado em Rolândia, compartilhou suas memórias sobre o encontro com o novo pontífice. “Como superior, uma de suas responsabilidades era visitar comunidades ao redor do mundo e incentivar os frades na vida pastoral. Foi isso que ele veio fazer em Rolândia”, relatou Frei Maciel, que na época era reitor do Seminário Santo Agostinho.

O religioso descreveu o Papa Leão XIV como uma pessoa tranquila, simples e bem-humorada. “Ele mostrou muito bom humor e carisma, dava risada, abraçava. A gente até brincava com os outros frades: vai dar um abraço no chefe. E ele acolhia todos com muita tranquilidade”, recordou.

A eleição do novo Papa gerou grande emoção entre os frades agostinianos. Frei Maciel compartilhou o momento: “Eu estava em comunidade com outros confrades e a gente pulou, gritou, chorou por ver um irmão nosso se tornar o sucessor de São Pedro e do Papa Francisco”.

Ordem de São Agostinho

A Ordem de São Agostinho, fundada em 1244, tem presença significativa no Paraná, São Paulo e Goiás, com aproximadamente 50 frades. O Papa Leão XIV era o único cardeal da Ordem e se tornou o primeiro pontífice agostiniano da história.

A passagem do então Frei Robert pelo Paraná deixou marcas duradouras. Marlene Vieira da Silva, paroquiana de Rolândia e mãe de um frade agostiniano, guarda um documento de afiliação à Ordem assinado pelo próprio Frei Robert Francis Prevost.

Foto: arquivo pessoal.

Esta não é a primeira vez que Curitiba tem uma conexão especial com o papado. Em julho de 1980, a cidade recebeu a visita do Papa João Paulo II, em um evento que reuniu multidões e é lembrado como um dos maiores da história do Paraná. O pontífice, então com 60 anos, beijou o solo paranaense ao desembarcar e percorreu as ruas da capital em um Ford Galaxie Landau adaptado, deixando uma memória indelével na população local.