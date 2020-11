Pais de alunos afetados por causa da pandemia de coronavírus – que suspendeu as aulas presenciais em todo o Brasil – poderão contar três eventos gratuitos que tratarão dos desafios de um ano atípico para educação. Promovido pelo SAE Digital, os encontros ocorrem nos dias 17, 19 e 24 e serão online. Nesta terça-feira o convidado é o padre Fábio de Melo. O evento é gratuito a as inscrições podem ser feitas neste link até o dia do evento.

No dia 17 de novembro, às 18h, o Padre Fábio de Melo traz a pauta de como desbravar os caminhos da superação. A proposta é mostrar como enfrentar os dias difíceis que acontecem de forma inesperada.

Já no dia 19 de novembro, o encontro é com o Doutor Augusto Cury, que irá falar sobre as relações socioemocionais, entre o bem-estar de todos – educadores, pais e alunos – e como se preparar e se adaptar para o próximo ano letivo.

Por fim, no dia 24 de novembro, o Professor Noslen, mestre de português e youtuber, será o mediador do evento de fechamento. Para a palestra, o encontro contará com a presença da Rosaly Sayão e Marcos Meier, que juntos com o time de assessores pedagógicos do SAE, irão debater sobre os desafios do Ensino Médio e as soluções educacionais do SAE Digital para desbravar a educação em 2021.

O evento é gratuito a as inscrições podem ser feitas neste link até o dia do evento.