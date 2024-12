Espetáculo inédito de Natal na Catedral de Curitiba abre lote de ingressos nesta terça

A Prefeitura de Curitiba abre nesta terça-feira (03), às 10h, o primeiro lote de ingressos gratuitos para o espetáculo Catedral de Luz, que faz parte da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2024. A atração inédita no interior da Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, no Centro, estreará no próximo sábado (07) e ficará em cartaz até o dia 13, com três sessões diárias: às 19h30, 20h45 e 22h.

O espetáculo será uma verdadeira fusão entre música, arte visual e espiritualidade, transformando a Catedral com projeções e luzes de tirar o fôlego.

Para garantir um lugar nesse espetáculo encantador, com projeções mapeadas, luz e música, é necessário fazer a reserva de ingressos através do Guia Curitiba. O limite de público por sessão são 550 pessoas. Ou seja, por noite (com 3 sessões), serão disponibilizados 1.650 ingressos.

As reservas para sábado e domingo (07 e 08) abrem nesta terça-feira (03), às 10h, enquanto as sessões dos dias 9 e 10 serão liberadas na quarta (04), no mesmo horário. Para os espetáculos dos dias 11, 12 e 13, a reserva estará disponível a partir da próxima segunda (09), também a partir das 10h. Cada CPF poderá reservar até 3 ingressos, e crianças a partir de 5 anos também precisam de credenciamento.

A entrada para o espetáculo só será permitida mediante apresentação do QR code do credenciamento, e em caso de desistência, é necessário cancelar a reserva no Guia Curitiba para liberar as vagas para outros interessados.

Luz, arte e fé

O espetáculo Catedral de Luz levará os espectadores a uma experiência inesquecível, mesclando tradição, inovação e espiritualidade. Com projeções deslumbrantes, a Catedral Basílica de Curitiba se transformará em um palco de arte.

Acompanhado pela Orquestra e Coro Anima Musicale, o espetáculo contará com momentos emocionantes, como a interpretação da soprano curitibana Ornella de Lucca e do violinista Winston Ramalho, além de um tributo ao Natal com músicas como Vem Chegando o Natal, Noite Feliz e Gloria in Excelsis Deo.

A música e as projeções também criarão um ambiente lúdico e colorido para as crianças, culminando em uma celebração de amor e paz com o clássico We Wish You a Merry Christmas.

Transporte e dicas importantes

Para facilitar o acesso ao local, recomenda-se o uso de transporte público ou alternativo. A Prefeitura de Curitiba orienta que os visitantes cheguem com antecedência para garantir uma experiência tranquila e inesquecível.



O evento tem patrocínio da Compagas, Grupo Marista, Sanepar e Festone e produção da AirPromo.

Serviço

Catedral de Luz

Data: 7/12 a 13/12/24

Local: Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais

Horário: 19h30, 20h45 e 22h



Como garantir seu ingresso no Guia Curitiba

A partir de 3/12, às 10h, os ingressos para os dias 7 e 8 de dezembro estarão disponíveis para reserva.

Para os dias 9 e 10/12, as reservas estarão abertas a partir de 4/12.

Para os dias 11, 12 e 13/12, as reservas estarão disponíveis a partir de 9/12.

*Cada CPF poderá realizar a reserva de até 3 ingressos, e o ingresso será válido somente mediante apresentação do QR code.