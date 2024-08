Espetáculo Doidas e Santas com Cissa Guimarães chega a Curitiba

Doidas e Santas, espetáculo teatral idealizado e estrelado por Cissa Guimarães, desembarca em Curitiba, no Teatro Guairinha, nos dias 16 e 17 de agosto (sexta e sábado, às 21h). A comédia expressa as inquietações da mulher moderna, como maternidade, realização profissional, pressão estética.

No elenco, ainda, Giuseppe Oristanio, o marido turrão e machista que não tolera a ideia da separação da psicanalista Beatriz, vivida por Cissa; e Josie Antello, intérprete das outras três personagens femininas. O texto foi criado por Regiana Antonini a partir do livro homônimo de Martha Medeiros – uma coletânea de crônicas que ajudaram a construir a peça bem-humorada com a qual a plateia se identifica imediatamente.

Vista por mais de 500 mil pessoas em mais de 20 cidades, a comédia romântica “Doidas e Santas” se consagrou como um dos espetáculos teatrais de maior sucesso do Brasil. A montagem completou dez anos em abril de 2020, quando aconteceria a turnê comemorativa, que foi adiada em razão da pandemia. Agora, em 2024, a peça passa por diversas localidades, incluindo a capital paranaense.

A direção da comédia é de Ernesto Piccolo, que trabalha conceitos como a “quarta parede”, inserindo o público na trama. A plateia participa de cada um dos dilemas e sofre junto com Beatriz – e se diverte junto com todo o elenco.

Já a iluminação utiliza-se das cores como elemento marcante nas transições de emoção durante a montagem. O cenário de Sérgio Marimba ambienta uma casa na qual as mudanças de objetos cênicos refletem no arco dramático de cada personagem, assim como o figurino, de Marília Carneiro e Helena Araújo, respeitando a cartela de cores de cada um, criando signos que representam as sensações e personalidade dos que estão em cena.

Serviço

Doidas e Santas

Local: Teatro Guairinha

Quando: 16/8 (sexta) e 17/8 (sábado), às 21h

Compre pelo Disk Ingressos

