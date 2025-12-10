Espetáculo de patinação no Centro de Curitiba estreia nesta quinta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O espetáculo de patinação artística Estrelas do Natal estreia nesta quinta-feira (11/12), às 20h, na Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba. Com 4 mil ingressos gratuitos já esgotados, a apresentação transforma o ginásio em um grande palco com atletas de todas as idades.

O show une luz, música e movimentos precisos de patinação, com saltos, giros e levantamentos. O elenco conta com 38 patinadores da Superarte Patinação, incluindo campeões mundiais, nacionais e sul-americanos. Com duração de 55 minutos, o espetáculo conta a história de Clara, uma menina que tenta entregar uma carta ao Papai Noel.

As apresentações seguem até domingo (14/12), sempre às 20h. Em caso de desistência, pede-se que as pessoas cancelem a reserva no site para liberar vagas. Crianças até 2 anos não precisam de ingresso, mas devem ficar no colo de um responsável.

O espetáculo homenageará Cleber Reikdal, idealizador da atração que morreu em novembro deste ano. Alunos e ex-alunos da escola Superarte mostrarão a trajetória do professor, que formou gerações de patinadores no Paraná.

Durante o evento, a Praça Oswaldo Cruz será ponto de coleta da campanha Natal Solidário da FAS, que arrecada brinquedos novos para crianças em situação de vulnerabilidade social.