Natal 2025

Espetáculo de patinação no Centro de Curitiba estreia nesta quinta

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 10/12/25 15h32
Estreia do espetáculo de patinação Estrelas do Natal na Praça Osvaldo Cruz
Foto: José Fernando Ogura/SECOM

O espetáculo de patinação artística Estrelas do Natal estreia nesta quinta-feira (11/12), às 20h, na Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba. Com 4 mil ingressos gratuitos já esgotados, a apresentação transforma o ginásio em um grande palco com atletas de todas as idades.

O show une luz, música e movimentos precisos de patinação, com saltos, giros e levantamentos. O elenco conta com 38 patinadores da Superarte Patinação, incluindo campeões mundiais, nacionais e sul-americanos. Com duração de 55 minutos, o espetáculo conta a história de Clara, uma menina que tenta entregar uma carta ao Papai Noel.

As apresentações seguem até domingo (14/12), sempre às 20h. Em caso de desistência, pede-se que as pessoas cancelem a reserva no site para liberar vagas. Crianças até 2 anos não precisam de ingresso, mas devem ficar no colo de um responsável.

+ Leia mais

O espetáculo homenageará Cleber Reikdal, idealizador da atração que morreu em novembro deste ano. Alunos e ex-alunos da escola Superarte mostrarão a trajetória do professor, que formou gerações de patinadores no Paraná.

Durante o evento, a Praça Oswaldo Cruz será ponto de coleta da campanha Natal Solidário da FAS, que arrecada brinquedos novos para crianças em situação de vulnerabilidade social.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna